Serie C, Pineto-Perugia 1-1

Beffa finale

(DMN) Pineto – incredibile beffa per il Perugia di Francesco Baldini. I Grifoni, in vantaggio nel primo tempo con la quarta rete stagionale di Seghetti, sono stati raggiunti in zona Cesarini dai padroni di casa vedendo svanire la vittoria.

PINETO: 22 Tonti, 7 Volpicelli, 8 Germinario, 21 Lombardi, 23 De Santis, 27 Baggi (32′ st 82 Iaccarino), 28 Ingrosso (14′ st 9 Gambale), 29 Chakir (32′ st 11 Njambe), 30 Villa, 70 Teraschi (14′ st 19 Borsoi), 77 Foglia (14′ st 24 Evangelisti). A disp: 1 Mercorelli (GK), 36 Crilli (GK), 4 De Filippo, 6 Amadio, 14 Marafini, 17 Ruggiero, 20 Della Quercia, 32 Macario. All.: Daniele Amaolo

PERUGIA: 12 Adamonis, 3 Cancellieri, 4 Iannoni, 6 Vulikic, 9 Vazquez (17′ st 21 Cudrig), 11 Seghetti (31′ st 20 Ricci), 16 Bartolomei, 25 Morichelli, 26 Santoro (31′ st 18 Acella), 28 Kouan (48′ st 24 Torrasi), 94 Mezzoni (17′ st 7 Paz). A disp: 22 Furlan (GK), 10 Matos, 15 Dell’Orco, 23 Lisi, 71 Bozzolan, 86 Giunti, 91 Souarè. All. Luciano Mularoni (Baldini squalificato)

ARBITRO: Stefano Nicolini di Brescia (Simone Biffi di Treviglio e Roberto Allocco di Alba-Bra) IV° UFFICIALE: Luigi Pica di Roma 1

RETI: 34′ pt Seghetti, 47′ st Gambale