Serie C, Pianese-Ternana 0-0, quasi tutta la partita in 10, le Fere reggono

Finisce senza reti la sfida tra Pianese e Ternana: 0-0 al triplice fischio, con gli umbri costretti a giocare gran parte della gara in inferiorità numerica. La svolta arriva già al 27’, quando Vallocchia, protagonista nel recente derby, viene espulso lasciando la Ternana in dieci uomini.
Nonostante l’uomo in meno, i rossoverdi stringono i denti e riescono a contenere le iniziative della Pianese, mantenendo ordine e compattezza fino alla fine. I padroni di casa provano a sfruttare la superiorità numerica, ma senza trovare il guizzo decisivo.
Un pareggio che muove la classifica per entrambe, con la Ternana che può sorridere per il punto conquistato in condizioni difficili.
Pianese (3-5-2): Filippis; Gorelli, Masetti (70′ Martey), Amey (70′ Sussi); Ercolani, Proietto, Simeoni (Cap., 57′ Fabrizi), Chesti, Sodero (70′ Peli); Tirelli (84′ M. Bertini), Bellini. A disp.: T. Bertini, Porciatti, Balde, Puletto, Bigiarini. All.: Alessandro Birindelli
Ternana (3-4-2-1): D’Alterio; Maestrelli, Capuano (Cap.), Martella (84′ Meccariello); Donati, McJannet, Vallocchia, Ndrecka; Orellana (31′ Garetto), Dubickas (70′ Leonardi); Ferrante (70′ Pettinari). A disp.: Vitali, Morlupo, Bianay, Tripi, Loiacono, Romeo, Turella, Bruti, Durmush, Proietti. All.: Fabio Liverani
Arbitro: Francesco D’Eusanio (sez. Faenza)
Assistenti: Gregorio Maria Galieni (sez. Ascoli Piceno), Stefano Allievi (sez. San Benedetto del Tronto)
IV Ufficiale: Edoardo Manedo Mazzoni (sez. Prato)
FVS: Luca Granata (sez. Viterbo)
Angoli: 4/1
Ammoniti: D’Alterio, Martella e Pettinari (T.); Fabrizi (P.)
Espulsi: 27′ Vallocchia (T.)
Lascia un commento