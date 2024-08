Serie C, Pianese-Perugia 3-3. Incredibile rimonta con miracolo finale

(DMN) Piancastagnaio – incredibile pari 3-3 tra Pianese e Perugia nel debutto stagionale nel campionato di Serie C, edizione 2024-2025.

La matricola toscana, dopo soli 19′ minuti, era già in triplo vantaggio grazie alle reti di Polidori, Mastropietro (su rigore) e Falleni, con la complicità di una dormiente e giovane difesa biancorossa.

Al 29′ Ricci ha accorciato le distanze dando speranza alla compagine guidata dal giovane Formisano.

Nella ripresa, dopo tre sostituzioni effettuate nell’intervallo, il Perugia ha cambiato volto ed ha trovato la via del gol con Polizzi (subentrato ad un evanescente Palsson) e Montevago, quest’ultimo in rete per la terza gara consecutiva considerando le due gare disputate in Coppa Italia.

Al 95′, nell’ultimo secondo di gioco, il Sig. Viapiana di Catanzaro ha assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa per un mani in area di Lickunas.

Dal dischetto Sorrentino si è fatto ipnotizzare da Gemello ed ha consegnato al Perugia un punto insperato.

Venerdi 30 agosto il Perugia ospiterà al Curi la SPAL per la prima grande sfida della stagione.

PIANESE: 12 Boer, 5 Pacciardi (28′ st 4 Remy), 8 Simeoni, 9 Mignani (27′ st 46 Sorrentino), 10 Mastropietro (32′ st 11 Odjer), 15 Polidori, 23 Nicoli, 24 Chesti, 30 Proietto, 73 Falleni, 77 Boccadamo (27′ st 7 Da Pozzo). A disp.: 1 Filippis (GK), 22 Reali (GK), 11 Odjer, 19 Papini, 21 Colombo, 25 Spinosa, 27 Frey, 28 Indragoli, 32 Morgantini, 67 Barbetti, 99 Capanni. All. Fabio Prosperi

PERUGIA: 1 Gemello, 2 Viti, 7 Bacchin (46′ st 84 Lickunas), 9 Montevago, 13 Amoran, 16 Bartolomei, 18 Di Maggio (1′ st 45 Sylla), 19 Palsson (1′ st 73 Polizzi), 20 Ricci (27′ st 10 Matos), 24 Torrasi, 67 Plaia (1′ st 5 Angella). A disp.: 12 Yimga (GK), 22 Albertoni (GK), 3 Morichelli, 6 Giunti, 11 Seghetti, 14 Barberini, 30 Marconi, 33 Agosti. All. Alessandro Vittorio Formisano

ARBITRO: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro (Alessandro Cassano di Saronno – Mattia Morotti di Bergamo) IV° UFFICIALE: Gianmarco Vailati di Crema

RETI: 5′ pt Polidori, 15′ pt (rig.) Mastropietro, 19′ pt Falleni, 29′ pt Ricci (P), 20′ st Polizzi (P), 33′ st Montevago (P)

NOTE: giornata calda e soleggiata. Presenti 1467 spettatori (di cui 645 ospiti). 50′ st Gemello para rigore a Sorrentino (Pi). Ammoniti Amoran, Mastropietro, Montevago, Di Maggio, Formisano (all. Perugia)