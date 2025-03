Vittoria da tre punti per i Block Devils nell’ultima giornata di regular season: 3 punti che non bastano per confermare la vetta, (Trento battendo Padova 3-0 passa avanti per coefficiente set) ma che lanciano un ottimo segnale a livello di performance di squadra, in vista dell’imminente inizio dei play off. Gara 1 è in programma tra meno di una settimana, nell’anticipo di sabato 8 marzo alle 16 e l’avversario dei Quarti sarà Modena che, battendo 3-0 Milano, ha chiuso al settimo posto.

I ragazzi del presidente Sirci conquistando due set in scioltezza (19-25, 16-25) per poi cedere il terzo ai vantaggi ai padroni di casa. Ma nel quarto set la determinazione del gruppo è stata un’arma letale, insieme alla battuta, che questa sera è stata efficace e contrassegnata dalla continuità (15 ace e 16 errori). La squadra chiude con il 51% di efficacia in attacco di squadra e mette a referto anche 7 muri.

Mvp della partita Oleh Plotnytskyi che chiude con 18 punti, 5 ace e il 43% in attacco.

Il Match

L’attacco di Yuri Romanò apre il match, la Sir Susa Vim Perugia sorpassa con il primo tempo di Solè e resta avanti con il maniout di Ben Tara. Punto a punto nelle battute iniziali, poi Piacenza trova il break con l’ace di Simon (6-4). L’ex Galassi tiene i suoi a +2, ma Semeniuk prima riporta Perugia a contatto e poi con un muro sull’attacco di Romanò ristabilisce la parità.

Ace di Kamil Semeniuk e i Block Devils allungano (9-12), Giannelli arma Plotnytskyi che gioca bene sulle mani del muro avversario, Maar in diagonale va a segno, ma Ben Tara con un attacco a tutto fuoco mantiene le distanze (12-15). Entra Oleh in battuta e firma l’ace del 12-16. Scambi lunghi nella fase più calda del set: il primo tempo di Solè vale il 15-19; con l’attacco out di Romanò e il muro su Simon i Block Devils centrano l’allungo decisivo e volano verso il finale. Altro muro, questa volta su Maar e la Sir è al set point (17-24). La chiude Plotnytskyi.

Perugia avanti 2-0 in avvio del secondo set con il muro di Solè su Mandiraci. La diagonale di Plotnytskyi raddoppia il vantaggio e con l’attacco out di Madiraci i Block Devils avanzano 6-1. Maar accorcia con un attacco da seconda linea. Semeniuk centra con un maniout il +4 (7-12). Con tre attacchi consecutivi i padroni di casa accorciano le distanze, ma Giannelli arma Semeniuk che va a segno in pipe, Loser trova l’ace (13-17), servizio vincente anche per Wassim Ben Tara (14-19). Piacenza recupera due lunghezze con due attacchi di Romanò, ma Galassi dai nove metri spreca (16-22). L’attacco out di Simon vale il set point per la Sir Susa Vim Perugia: chiude Solè con un’ace.

Perugia avanti 4-1 in apertura della terza frazione; i ragazzi di coach Travica si riportano a contatto con il muro di Maar, ma Romanò spreca al servizio. Dai nove metri va invece a segno Solè (3-7); l’ace di Giannelli porta i suoi in doppia cifra (6-10) e Perugia amministra il vantaggio, incrementato anche dall’errore al servizio di Brizard che dai nove metri manda out (8-13), errore al servizio anche di Mandiraci e la Sir ne approfitta per spingersi avanti: l’attacco vincente di Semeniuk chiude lo scambio del 10-15. I padroni di casa accorciano le distanze con due ace consecutivi di Simon (13-15). Con due attacchi di Solè la Sir tiene le distanze, ma Piacenza si riporta a contatto con la pipe di Mandiraci, ma l’ace di Plotnytskyi centra il nuovo allungo bianconero (18-20). Simon tiene vivo il set e Bovolenta chiude lo scambio dell’aggancio (21-21). Dai nove metri Ben Tara spara out, Simon manda in rete e il muro di Giannelli su Maar vale il match point Sir (22-24), ma i padroni di casa agganciano e portano il set ai vantaggi. Romanò manda il servizio out, ma Maar trova l’attacco vincente e con il muro su Plotnytskyi Piacenza conquista il set point. L’attacco out di Ben Tara costa il set. (27-25)

I padroni di casa partono sprint, Perugia passa avanti con l’ace di Kamil Semeniuk. Yuri Romanò allunga con una parallela, ma il tocco di prima intenzione di Giannelli e la diagonale di Plotnytskyi riportano i Block Devils avanti. Lo schiacciatore ucraino di casa Sir centra il suo terzo ace di giornata, slash di Loser e altri due ace di Plotnytskyi, che sale a 5 servizi vincenti, portano i bianconeri avanti 7-13. Servizio vincente anche per Agustin Loser e Perugia resta avanti con Semeniuk che incrementa il vantaggio (9-17). Il muro su Maar incrementa ulteriormente il vantaggio dei ragazzi di coach Lorenzetti (10-19) e con Solè e due attacchi di Loser allungano verso il finale (12-22).

Con il servizio out di Mandiraci la Sir è al set point: chiude Loser con un ace. (14-25)

SCATTA DOMANI, LUNEDÌ 03 MARZO, LA VENDITA DEI BIGLIETTI PER GARA 1

Sarà attiva da domani, lunedì 3 marzo alle 12, la vendita dei biglietti per GARA1 dei Play Off Scudetto:

Sir Susa Vim Perugia-Valsa Group Modena, in programma al PalaBarton Energy sabato 8 marzo alle 16. E’ possibile acquistare i tagliandi in tutti i punti vendita abilitati e on line, sul circuito vivaticket.

IL TABELLINO

GAS SALES BLENERGY PIACENZA – SIR SUSA VIM PERUGIA 1-3

Parziali: 19, 25, 16-25, 27-25, 14-25



ARBITRI

Armando Simbari di Milano e Marco Zavarer di Roma



LE CIFRE

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 1, Romanò 16, Simon 7, Galassi 5, Madiraci 10, Maar 14, Scanferla (lib.), Bovolenta, Andringa. N.E. Salsi, Ricci, Kovacevic, Gueye, Loreti (Lib).

All.Travica, vice Bologna.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 5, Ben Tara 13, Solè 9, Loser 12, Semeniuk 16, Plotnytskyi 18, Colaci (libero), Zoppellari, Ishikawa. N.E. Candellaro, Piccinelli, Vagnetti (lib) Cianciotta, Herrera.

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

PIACENZA: b.s.15, ace 4, 23% ric. pos., 12% ric. prf., 39% att., 6 muri.

PERUGIA: b.s. 16, ace 15, 31% ric. pos., 10% ric. prf., 51% att., 7 muri.