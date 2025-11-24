Serie C, Perugia-Vis Pesaro 2-1, rimonta capolavoro, Angella leader

Sotto una pioggia battente e davanti ai 3.032 tifosi del Curi, il Perugia trova una vittoria dal sapore speciale: una rimonta costruita con cuore, pazienza e carattere, culminata nel gol decisivo del capitano Gabriele Angella, che al 39’ della ripresa ha regalato ai Grifoni tre punti pesantissimi contro una Vis Pesaro coriacea, per lunghi tratti pericolosa e reduce da ben otto risultati utili consecutivi.

Il Perugia prova a imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti, spingendo soprattutto sulle corsie con Calapai e Manzari. Ma la Vis Pesaro, compatta e ordinata, non si lascia sorprendere e al 29’ trova il vantaggio: Pucciarelli fulmina Gemello con una conclusione precisa, ammutolendo il Curi e portando gli ospiti sull’1-0.

La reazione biancorossa non manca, ma Montevago e Kanouté non trovano lo spunto giusto per riequilibrare il match prima dell’intervallo.

La ripresa vede un Perugia più aggressivo e determinato. Al 17’ Tedesco rivoluziona i grifoni con gli ingressi di Bacchin, Bartolomei e Giraudo. È proprio uno dei nuovi entrati a cambiare l’inerzia della partita: al 20’ Bacchin sfrutta un’azione insistita e da distanza ravvicinata insacca il gol dell’1-1, rimettendo in vita il Grifo.

Il Perugia ora ci crede, spinge forte, mentre la Vis Pesaro arretra e fatica a ripartire.

Quando tutto sembra indirizzato verso il pareggio, ecco il colpo del leader: al 39’ st Angella anticipa tutti e gonfia la rete per il 2-1. Una rete da vero capitano, che ribalta il match e infiamma il Curi nonostante il diluvio.

Nel finale la Vis perde anche Zoia, espulso al 44’, e il Perugia amministra con intelligenza fino al triplice fischio di Colaninno di Nola.

Una serata da ricordare, di quelle che possono segnare un percorso. Il Curi esulta: il Grifo c’è.

PERUGIA: 1 Gemello, 5 Angella (C), 6 Giunti, 7 Kanoute (17′ st 11 Bacchin), 9 Montevago, 24 Torrasi (17′ st 16 Bartolomei), 26 Calapai, 28 Riccardi, 31 Tozzuolo (17′ st 98 Giraudo), 32 Megelaitis, 77 Manzari (35′ st 10 Matos). All. Tedesco.

A disp.: 12 Moro, 55 Strappini, 3 Yabre, 4 Joselito, 15 Dell’Orco, 17 Terrnava, 18 Perugini, 21 Broh, 29 Ogunseye, 30 Giardino.

VIS PESARO: 1 Pozzi, 3 Zoia, 4 Bove, 7 Pucciarelli (43′ st 28 Machin), 10 Di Paola, 11 Stabile, 13 Primasso, 17 Paganini, 20 Giovannini (20′ st 99 Ventre), 21 Vezzoni, 24 Berengo (50′ st 77 Ascione). All. Stellone.

A disp.: 16 Guarnone, 22 Fratti, 5 Tonucci, 6 Di Renzo, 8 Nina, 19 Ferrari, 30Beghetto, 33 Bocs, 55 Mariani, 72 Franchetti Ros., 79 Consalvi.

Arbitro: Colaninno di Nola.

Assistenti: Ciannarella di Napoli, Brizzi di Aprilia.

IV ufficiale: Leorsini di Terni.

Operatore FVS: Brunozzi di Foligno.

RETI: 29′ pt Pucciarelli, 20′ st Bacchin, 39′ st Angella

NOTE: pioggia intensa, spettatori presenti 3032 (di cui 73 ospiti). Ammoniti: Giovannini, Pucciarelli, Manzari. 44′ st espulso Zoia.