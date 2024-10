Serie C, Perugia-V.Entella 0-1, sconfitta senza alibi

(DMN) Perugia – seconda sconfitta interna per il Perugia di Formisano. Dopo la bella vittoria sulla Lucchese (4-0) , i Grifoni non si confermano ed inciampano ancora tra le mura amiche. Dopo un buon avvio di gara, i biancorossi incassano – quasi a sorpresa, al 33′ – il vantaggio ospite firmato Di Mario e spariscono dal campo senza impensierire i liguri che tornano a casa con l’intera posta in palio.

PERUGIA: 1 Gemello, 5 Angella, 6 Giunti (1′ st 16 Bartolomei), 9 Montevago, 11 Seghetti, 13 Amoran (34′ st 73 Polizzi), 20 Ricci (1′ st 17 Cisco, 43′ st 30 Marconi)), 23 Lisi (15′ st 19 Palsson), 24 Torrasi, 94 Mezzoni, 98 Giraudo. A disp. 12 Yimga (GK), 22 Albertoni (GK), 10 Matos, 33 Agosti, 47 Squarzoni, 91 Souare. All.: Alessandro Vittorio Formisano

ENTELLA: 99 Siaulys, 23 Parodi, 6 Tiritiello, 15 Marconi; 70 Bariti (27′ st 16 Manzi), 24 Franzoni, 21 Lipani (46′ st 8 Siatounis), 47 Di Noia (27′ st 14 Corbari), 26 Di Mario; 77 Guiu (40′ st 10 Casarotto), 9 Castelli (40′ st 29 Santini). A disp: 1 Paroni (GK), 22 Del Frate (GK), 19 Piredda,, 32 Zappella, 40 Costa, 43 Ndrecka, 90 Portanova. All.: Fabio Gallo

ARBITRO: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone (Emanuele Fumarulo di Barletta e Cosimo Schirinzi di Casarano) IV° UFFICIALE: Mattia Drigo di Portogruaro.

RETI: 33′ pt Di Mario