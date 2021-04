Serie C, Perugia-Triestina 2-1

Cuore grifo, in zona Cesarini è rimonta in 3′ con Murano e Minesso

(DMN) Perugia – Straordinaria vittoria del Perugia di Fabio Caserta che in 3′, tra l’86’ e l’89’, con Murano e Minesso, rimonta la rete di Litteri e resta attaccato al treno delle prime posizioni a sole 3 lunghezze dalla capolista Padova a tre giornate dal termine.

La cronaca

Caserta sceglie il 3-4-2-1 con Minelli tra i pali, Rosi, Vanbaleghem e Monaco in difesa Elia e Crialese esterni con Burrai e Sounas centrali e la coppia Falzerano-Kouan alle spalle del capitano Melchiorri.

4-3-1-2 invece per Pillon con Offredi in porta, Lepore, Capela, Ligi e Lopez in difesa, Rizzo, Calvano, e Giorico a centrocampo con Sarno alle spalle di Litteri e Gomez.

Primo tempo

1’inizia la gara, maglia rossa con pantaloncini bianchi e calzettoni rossi per i grifoni, completo blu per la formazione alabardata. Prima palla agli ospiti.

3′ tiro di Falzerano, alto

26′ Offredi si salva in angolo su un tiro cross insidioso di Elia

27′ Crialese spara alto sugli sviluppi di un calcio d’angolo

31′ bel passaggio di Elia ma Kouan non impatta la sfera

40′ ancora Elia propositivo sulla destra ma la difesa della Triestina libera l’area

45′ assegnato 1’di recupero

45+1′ conclusione di Falzerano, fuori. Termina il primo tempo

Secondo tempo

46′ inizia la ripresa, nel Perugia Di Noia prende il posto di Crialese

56′ Litteri colpisce di testa, Minelli non respinge e il numero 32 porta in vantaggio la Triestina: 0-1

60′ Nel Perugia Murano e Negro per Burrai e Rosi

64′ tiro insidioso di Melchiorri, respinge Offredi

69′ escono Falzerano e Melchiorri per Minesso e Bianchimano

74′ Pillon sostituisce Calvano con Maracchi

76′ tentetivo di Kouan dal limite, palla deviata in angolo

78′ ammonito Lepore

79′ tentativo di Vanbaleghem, palla fuori

80′ Litteri lascia il campo a Mensah

82′ calcio di punizione di Murano dai 30 metri, respinge Offredi

86′ cross di elia, sponda di Sounas, Murano da due passi pareggia i conti: 1-1

89′ Tiro chirurgico di Minesso imbeccato da Bianchimano: 2-1

90′ assegnati 4 minuti di recupero

90 +1′ ammonito Sounas. Espulso Fulignati dalla Panchina. Granoche prende il posto di sarno

90+4′ Finisce la gara

PERUGIA: 25 Minelli, 2 Rosi (60′ 24 Negro) , 7 Elia, 8 Burrai (60′ 11 Murano) , 9 Melchiorri (69′ 20 Bianchimano) , 13 Sounas, 14 Crialese (46′ 10 Di Noia) , 19 Vanbaleghem, 23 Falzerano (69′ 18 Minesso) , 28 Kouan



A disposizione: 1 Fulignati, 12 Bocci, 3 Favalli, 17 Moscati, 27 Cancellotti, 32 Vano



Allenatore: Sig. Fabio Caserta

Triestina: 1 Offredi, 4 Capela, 6 Lopez, 10 Sarno(90+1′ 9 Granoche) , 15 Ligi, 18 Rizzo, 19 Lepore, 24 Giorico, 25 Gomez, 27 Calvano (74′ 8 Maracchi) , 32 Litteri (80′ 7 Litteri)

A disposizione: 12 Valentini, 31 De Luca, 5 Lamburghi,14 Rapisarda, 16 Tartaglia, 23 Struna, 26 Palmucci

Allenatore: Sig. Giuseppe Pillon



Arbitro: Sig. Paride Tremolada della sezione di Monza

Assistenti: Sig.ri Salvatore Emilio Buonocore della sezione di Marsala e Francesco Rizzotto sezione di Roma 2



IV Ufficiale: Sig. Eduart Pashuku della sezione di Albano Laziale



Marcatori: 56′ Litteri, 86′ Murano, 89′ Minesso



Ammoniti: Lepore, Sounas



Espulsi: Fulignati dalla panchina

Recupero: 1′ pt, 4′ st

Spettatori: porte chiuse