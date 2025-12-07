Serie C, Perugia-Ternana 1-2, Ferrante e Vallocchia si prendono la partita dell’Umbria

(DMN) Perugia – Nel derby umbro della 17ª giornata di Serie C la Ternana espugna il “Curi” superando il Perugia 2-1 al termine di una gara intensa e combattuta, risolta nella ripresa dalla rete di Vallocchia. Davanti a 6.927 spettatori, le due formazioni hanno dato vita a un incontro equilibrato, con fasi alterne e diversi cambi di inerzia.

La Ternana parte con maggiore determinazione e trova il vantaggio già al 6’ con Ferrante, bravo a sfruttare un’occasione costruita sulla desyra e a battere Gemello di testa. Il Perugia reagisce con ordine e al 19’ rimette in equilibrio il match con Tozzuolo che trova il guizzo giusto per siglare l’1-1.

Nella seconda parte del primo tempo le squadre si fronteggiano soprattutto a centrocampo, con poche occasioni nitide e ritmi comunque elevati. Nella ripresa, la Ternana prova a rialzare il baricentro e al 18’ trova il gol del nuovo vantaggio: Vallocchia, dalla distanza conclude con precisione riportando avanti i rossoverdi. Il Perugia non riesce a reagire e l’esperienza dei rossoverdi è preziosa per portare a casa l’intera palio.

PERUGIA : 1 Gemello, 5 Angella, 7 Kanoute (15′ st 10 Matos), 9 Montevago, 20 Tumbarello, 24 Torrasi (28′ st 29 Ogunseye), 26 Calapai, 28 Riccardi, 31 Tozzuolo, 32 Megelaitis (36′ st 16 Bartolomei), 77 Manzari (36′ st 11 Bacchin). All. Giovanni Tedesco.

A disp.: 12 Moro, 22 Vinti, 3 Yabre, 4 Joselito, 6 Giunti, 15 Dell’Orco, 17 Terrnava, 21 Broh, 30 Giardino, 76 Peruzzi, 98 Giraudo.

TERNANA: 71 D’Alterio, 4 Vallocchia, 7 Romeo (19′ st 13 Maestrelli), 8 McJannet, 9 Dubickas (19′ st 32 Pettinari), 19 Capuano, 20 Donati, 27 Ferrante (40′ st 10 Leonardi), 43 Ndrecka 40′ st (14 Meccariello), 70 Durmush (28′ st 16 Garetto), 87 Martella. All. Fabio Liverani.

A disp.: 1 Vitali, 12 Morlupo, 2 Bianay, 5 Tripi, 6 Loiacono, 30 Orellana, 34 Turella, 80 Proietti.

ARBITRO: Mattia Drigo di Portogruaro

ASSISTENTI: Simone Della Mea di Udine, Luca Chiavaroli di Pescara

IV UFFICIALE: Alessandro Silvestri di Roma 1

OPERATORE FVS: Andrea Pasqualetto di Aprilia

RETI: 6′ pt Ferrante, 19′ pt Tozzuolo, 18′ st Vallocchia

AMMONITI: Ndrecka, Durmush, Tozzuolo

NOTE: spettatori paganti 6927