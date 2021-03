Serie C, Perugia-Südtirol 1-0

Monaco-gol: tre punti d’oro

(DMN) Perugia – Vittoria di incredibile importanza per il Perugia di Fabio Caserta contro il Sudtirol di Massimo Vecchi. Una vittoria che riscatta la brutta figura nel derby contro il Gubbio e che lancia in grifoni verso lo sprint finale proprio contro i bolzanini e la capolista Padova.

La cronaca

Caserta punta sul 4-3-3 con l’esordio di Minelli tra i pali, Cancellotti, Angella, Monaco e Favalli in difesa, Vanbaleghem, Burrai e Kouan a centrocampo con Elia e Minesso a sostegno di Murano.

Vecchi sceglie un modulo speculare con Poluzzi in porta, in difesa El Kaouakibi, Curto, Malomo e Fabbri, in mezzo al campo Karic, l’ex Greco e Tait con Casiraghi e Voltan dietro a Fischnaller.

Primo tempo

1’inizia la gara. Maglia rossa con pantaloncini bianchi e calzettoni rossi per il Perugia, completo nero per il Südtirol con dettagli oro. Prima palla della sfida al Perugia.

10′ ammonito Cancellotti

13′ positivo l’approccio di gara del Perugia am davanti c’è un avversario ben messo in campo

15′ bello spunto di Elia sulla destra che serve Kouan ma il numero 28 non riesce a pungere

23′ ammonito Monaco

29′ da una calcio d’angolo battuto da Burrai, l’ex Pordenone scambia con Kouan, poi la palla arriva a Murano che tira in porta dopo essersi girato, para Puluzzi ma sulla ribattuta si fionda Monaco che segna l’1-0

32′ Cartellino giallo per Karic

36′ ammonito Tait

42′ il Péerugia reclama per un presunto atterramento di Elia in area

44′ colpo di testa di Angella su calcio di punizione battuto da Burrai, palla di poco sopra la traversa

45′ assegnati 2′ di recupero

45+2′ termina la prima frazione

Secondo tempo

1′ inizia la ripresa senza sostituzioni, palla al Südtirol.

11′ ripartenza clamorosamente sprecata dal Perugia con Elia ch passa male verso due compagni ben piazzati in area

12′ tiro di Kouan da buona posizione, Polizzi si rifugia in angolo

14′ il Perugia protesta per un presuno fallo di mano in area avversaria

14′ ottimo intervento difensivo di Kouan che mura un tentativo di Voltan a pochi centimetri da Minelli

16′ nel Südtirol entra Rover per Karic

21′ nel Perugia entra Falzerano per Minesso

26′ ammonito Kouan

29′ spreca ancora il Perugia con il trio Kouan, Falzerano e Minelli

30′ nel Südtirol escono El Kaouakibi e l’ex Greco per Morelli e Gatto

32′ nel Perugia escono Burrai, Vanbaleghem e Murano Per Moscati, Sounas e Melchiorri

35′ entra Bianchimano per Elia nel Perugia mentre nel Südtirol Curto per Magnaghi

39′ ammonito Malomo

41′ buon tentativo di Bianchimano, palla a lato

45′ assegnati 4′ di recupero

45+4′ finisce 1-0

PERUGIA: 25 Minelli, 3 Favalli, 5 Angella, 6 Monaco, 7 Elia (35’st 20 Bianchimano) , 8 Burrai (32’st 17 Moscati) , 11 Murano (32’st 9 Melchiorri) , 18 Minesso (21’st 23 Falzerano), 19 Vanbaleghem (32’st 13 Souanas) , 27 Cancellotti, 28 Kouan



A disposizione: 1 Fulignati, 12 Bocci, 10 Di Noia, 16 Lunghi, 30 Angori, 32 Vano, 34 Darini



Allenatore: Sig. Fabio Caserta

Sudtirol :1 Poluzzi, 2 El Kaouakibi (3’st 20 Morelli) , 3 Fabbri, 4 Curto (35’st 29 Magnaghi), 7 Voltan, 11 Fischnaller, 14 Karic (16’st 18 Rover) , 17 Casiraghi, 13 Greco (30’st 8 Gatto) , 21 Tait, 23 Malomo

A disposizione: 22 Meneghetti, 12 Pircher, 5 Vinetot, 13 Davi, 15 Bussi, 25 Palak

Allenatore: Sig. Stafano Vecchi

Arbitro: Sig. Matteo Gualtieri della sezione di Asti

Assistenti: Sig.ri Alex Cavallina della sezione di Parma e Pietro Pascali della sezione di Bologna



IV Ufficiale: Sig. Marco D’Ascanio sezione di Ancona



Marcatori: 29′ Monaco



Ammoniti: Cancellotti, Monaco, Karic, Tait, Kouan, Malomo



Espulsi:

Recupero: 2′ pt, 4′ st

Spettatori: porte chiuse