Serie C, Perugia-Sambenedettese 1-2, terza sconfitta consecutiva

(DMN) Perugia – l’arrivo di Piero Braglia non evita la terza sconfitta consecutiva al Perugia. Nella ripresa un rigore di Sbaffo e la rete di Candellori mettono ko i biancorossi che avevano trovato il momentaneo pari con Giunti.
PERUGIA: 1 Gemello, 5 Angella (37′ st 99 Nwanege), 6 Giunti, 7 Kanoute, 10 Matos, 11 Bacchin (16′ st 4 Joselito), 15 Dell’Orco, 26 Calapai (37′ st 20 Tumbarello), 29 Ogunseye (30′ st 9 Montevago), 32 Megelaitis, 98 Giraudo. A disp: 12 Moro, 22, Vinti, 3 Yabre, 17 Terranava, 18 Perugini, 21 Broh, 30 Giardino. All.: Piero Braglia
SAMBENEDETTESE: 1 Orsini; 15 Zoboletti, 17 Pezzola, 4 Zini, 14 Tosi; 8 Bongelli (29′ st 24 Alfieri), 18 Candellori; 47 Konate, 23 Toure N. (43′ st 7 Marranzino), 37 Toure M. (30′ st 20 Paolini), 10 Sbaffo (29′ st 9 Eusepi). A disp:2 Grillo, 22 Cultraro, 5 Chelli, 6 Lulli, 11 Battista, 19 Vesprini, 77 Iaiunese, 90 Scafetta, 94 Tataranni. All.: Ottavio Palladini
ARBITRO: Edoardo Gianquinto della sezione di Parma (Giulia Tempestilli di Roma 2 e Davide Rignanese di Rimini) IV° UFFICIALE: Enrico Eremitaggio di Ancona OPERATORE FVS: Francesco Raccanello di Viterbo.
RETI: 25′ st (rig.) Sbaffo, 32′ st Giunti, 40′ st Candellori
