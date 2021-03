Serie C, Perugia-Sambenedettese 1-1

Lombardo risponde a Murano

(DMN) Perugia – al ‘Curi’ finisce 1-1 tra il Perugia di Fabio Caserta e la Sambenedettese guidata da Paolo Montero. Un pari che rallenta la corsa dei grifoni e allo stesso tempo allunga la striscia positiva dei biancorossi, attesi domenica pomeriggio dalla sfida al vertice in casa del Padova.

Caserta punta sul collaudato 4-3-3 con qualche novità: Fulignati tra i pali, Rosi, Angella, Negro e Favalli in difesa, Di Noia, Moscati e Sounas in mediana con Elia e Falzeramo ad agire ai lati di Murano.

3-5-2 per Paolo Montero con Fusco in porta, Enrico, Di Pasquale e Cristini in difesa, l’ex Fazzi, Angiulli, Lombardo, Rossi e Liporace a centrocampo con Lescano e Botta in attacco.

La cronaca

primo tempo

1′ inizia la gara, maglia rossa, oantaloncini bianchi e calzettoni rossi per il Perugia, completo blu per la Samb. La prima palla della sfida è per il Perugia.

9′ tentativo di Falzerano dai 25 metri, palla a lato

11′ nel Perugia entra Monaco al posto di Negro infortunato

20′ tiro di Rosi da buona posizione, palla alta

21′ tiro di Murano dai 20 metri che getta alle ortiche un buon contropiede

30′ cross di Elia, testa di Murano, Perugia in vantaggio: 1-0

32′ Cancellotti sostituisce Rosi infortunato

33′ Lombardo pareggia su calcio di punizione: 1-1

43′ tiro di Di Noia dai 30 metri, respinge Fusco

45′ assegnato1′ di recupero

45+1′ finisce il primo tempo

secondo tempo

46′ Melchiorri prende il posto di Falzerano

47′ ammonito Enrico per fallo su Elia

53′ tiro ravvicinato di Melchiorri, grande parata di Fusco con i piedi

56′ Nella Samb entrano De Goicoecheae De Ciancio escono Rossi e Enrici

66′ Nella Samb Maxi Lopez e Scrugli prendono il posto di Fazzi e Lescano

68′ Fuori Elia e Murano, dentro Vano e Bianchimano

89′ nella Samb D’Ambrosio prende il posto di Liporace

90′ assegnati 4′ di recupero

90+4′ termina 1-1





Perugia : 1 Fulignati, 2 Rosi (32′ 27 Cancellotti) , 3 Favalli, 5 Angella, 7 Elia (68′ 32 Vano) , 10 Di Noia, 11 Murano (68′ 20 Bianchimano), 13 Sounas, 17 Moscari, 23 Falzerano (46′ 9 Melchiorri), 24 Negro (11′ 6 Monaco)



A disposizione: 25 Minelli, 4 Sgarbi, 8 Burrai, 14 Crialese, 18 Minesso, 19 Vanabalghem, 27 Cancellotti, 28 Kouan



Allenatore: Sig. Fabio Caserta

Sambenedettese: 12 Fusco, 5 Enrici (56 De Goicoechea), 6 Di Pasquale, 10 Botta, 14 Rossi (56′ 30 De Ciancio) , 15 Cristini, 18 Fazzi, 23 Angiulli, 31 Lombardo, 32 Lescano (66′ 25 Scrugli) (66′ 11 Maxi Lopez) , 33 Liporace (89′ 4 D’Ambrosio)

A disposizione: 1 Laborda, 2 Biondi, 3 Trillò, 8 Checòn, 13 Babic, 16 D’Angelo, 20 Serafino

Allenatore: Sig. Paolo Montero

Arbitro: Sig. Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore



Assistenti: Sig.ri Massimo Salvalaglio della sezione di Legnano e Riccardo Vitali sezione di Brescia



IV Ufficiale: Sig. Gabriele Scatena della sezione di Avezzano



Marcatori: 30’Murano, 33′ Lombardo



Ammoniti: Botta, Enrici, Di Noia, Cancellotti



Espulsi: al 90′ il Direttore Sportivo del Perugia Giannitti per proteste

Recupero: 1′ pt, 4 st

Spettatori: porte chiuse