Serie C, Perugia-Rimini 1-4, buio totale

(DMN) Perugia – pesante sconfitta casalinga per il Perugia. La squadra di Formisano, in inferiorità numerica per 80 minuti , è uscita dal Curi superata 4-1 dal Rimini di Buscè. Una delle peggiori serate della storia recente del Perugia.

PERUGIA: 1 Gemello, 5 Angella, 7 Bacchin (22′ st 13 Amoran), 10 Matos, 16 Bartolomei (10′ st 20 Ricci), 17 Cisco, 18 Di Maggio (1′ st 6 Giunti), 23 Lisi (1′ st 73 Polizzi), 24 Torrasi (29′ st 19 Palsson),94 Mezzoni, 98 Giraudo. A disp:: 12 Yimga (GK), 22 Albertoni (GK), 2 Viti, 14 Barberini, 67 Plaia, 84 Lickunas, 91 Souare. All.: Alessandro Formisano

RIMINI: 91 Colombi, 46 Cinquegrano (1′ st 4 Bellodi) , 6 Gorelli, 98 Lepri, 8 Semeraro (28′ st 3 Falbo), 23 Megelaitis, 33 Langella (35′ st 21 Piccoli), 5 Fiorini, 80 Garetto, 9 Cernigoi (39′ st 20 Accursi), 34 Ubaldi (1′ st 97 Parigi). A disp: 1 Vitali (GK), 2 Brisku,, 25 Lombardi, 29 Dobrev, 30 De Vitis. All.: Antonio Buscé

ARBITRO: Giorgio Bozzetto di Bergamo (Giulia Tempestilli di Roma 2 e Manuel Cavalli di Bergamo) IV° UFFICIALE: Leonardo Di Mario di Ciampino

RETI: 5′ pt e 19′ st Cernigoi, 31′ pt Ubaldi, 27′ st Cisco, 38′ st Garetto