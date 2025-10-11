Serie C, Perugia-Rimini 0-1, mai così male

  • Redazione
  • Ottobre 11, 2025
  • DUE MONDI SPORT
  • Letto 88

    • (DMN) Perugia – sesta sconfitta consecutiva per il Perugia di Piero Braglia. Al “Curi”, questa volta, passa il Rimini del diesse Giammarioli con un gol di Lepri nel prino tempo.

    PERUGIA: 1 Gemello, 6 Giunti, 7 Kanoute, 10 Matos, 17 Terrnava (9′ st 16 Bartolomei), 26 Calapai (16′ st 98 Giraudo), 29 Ogunseye (16′ st 9 Montevago), 31 Tozzuolo, 32 Megelaitis, 77 Manzari (23′ st 20 Tumbarello), 99 Nwanege. A disp: 12 Moro, 22 Vinti. 3 Yabre, 4 Joselito, 21 Broh, 24 Torrasi, 27 Calzoni, 33 Brunori, 70 Ciani. 71 Rondolini. All.: Piero Braglia

    RIMINI: 1 Vitali; 98 Lepri, 26 Bassoli (12′ st 4 Bellodi), 28 Longobardi, 2 Moray, 80 Leoncini (34′ st 41 Asmussen), 30 De Vitis (8′ st 5 Fiorini), 8 Piccoli, 54 Falasco (34′ st 37 Petta), 7 Capac (8′ st 66 Boli), 10 D’Agostini. A disp.: 99 Gagliano, 3 De Luca, 27 Contaldo, 44 Lopes, 70 Rubino, 77 Madonna. All.: Filippo D’Alesio

    ARBITRO: Mario Picardi di Viareggio (Andrea Romagnoli di Albano Laziale e Stefania Genoveffa Signorelli di Paola) IV° UFFICIALE: Matteo Dini di Citta’ di Castello OPERATORE FVS: Emanuele Bracaccini di Macerata.

    RETI: 26′ pt Lepri

    Share

    Articolo precedente

    Il 9 novembre torna la Straquasar

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....