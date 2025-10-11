Serie C, Perugia-Rimini 0-1, mai così male

(DMN) Perugia – sesta sconfitta consecutiva per il Perugia di Piero Braglia. Al “Curi”, questa volta, passa il Rimini del diesse Giammarioli con un gol di Lepri nel prino tempo.
PERUGIA: 1 Gemello, 6 Giunti, 7 Kanoute, 10 Matos, 17 Terrnava (9′ st 16 Bartolomei), 26 Calapai (16′ st 98 Giraudo), 29 Ogunseye (16′ st 9 Montevago), 31 Tozzuolo, 32 Megelaitis, 77 Manzari (23′ st 20 Tumbarello), 99 Nwanege. A disp: 12 Moro, 22 Vinti. 3 Yabre, 4 Joselito, 21 Broh, 24 Torrasi, 27 Calzoni, 33 Brunori, 70 Ciani. 71 Rondolini. All.: Piero Braglia
RIMINI: 1 Vitali; 98 Lepri, 26 Bassoli (12′ st 4 Bellodi), 28 Longobardi, 2 Moray, 80 Leoncini (34′ st 41 Asmussen), 30 De Vitis (8′ st 5 Fiorini), 8 Piccoli, 54 Falasco (34′ st 37 Petta), 7 Capac (8′ st 66 Boli), 10 D’Agostini. A disp.: 99 Gagliano, 3 De Luca, 27 Contaldo, 44 Lopes, 70 Rubino, 77 Madonna. All.: Filippo D’Alesio
ARBITRO: Mario Picardi di Viareggio (Andrea Romagnoli di Albano Laziale e Stefania Genoveffa Signorelli di Paola) IV° UFFICIALE: Matteo Dini di Citta’ di Castello OPERATORE FVS: Emanuele Bracaccini di Macerata.
RETI: 26′ pt Lepri
