Serie C, Perugia-Ravenna 3-1

Il Grifo scopre Minesso e ritrova i tre punti

(DMN) Perugia – un Perugia non bellissimo, specie nel primo tempo, trova tre punti di straordinaria importanza battendo il Ravenna di Leonardo Colucci, al “Renato Curi” nell’ultima partita del 2020. Dopo la sconfitta di Trieste, i biancorossi ritrovano il sorriso e, complici risultati negativi delle squadre di vertice, si portano a tre lunghezze dalla vetta della classifica.

Caserta conferma il 3-5-2 con qualche novità negli interpreti: Fulignati in porta, Sgarbi, Angella e Monaco a comporre il trio difensivo, Rosi e Favalli esterni, Vanbaleghem in regia con Kouan e Sounas interni di centrocampo e la coppia Minesso-Melchiorri in avanti.

Al primo vero tentativo il Perugia va in rete al 21′: bella manovra sulla destra con Rosi e Kouan, cross in area e colpo di testa di Minesso che beffa Tonti.

Il Perugia non sarà bello ma è efficace e si porta al riposo con il vantaggio di una rete.

Nella ripresa si presenta in capo decisamente migliore rispetto a quello del primo tempo. Al 52′ arriva il raddoppio: Vanbaleghem recupera palla, allarga il gioco verso Favalli sulla sinistra che serve Minesso che, ancora di testa, batte per la seconda volta Tonti.

Il Ravenna reagisce e dieci minuti più tardi accorcia le distanze con Franchini bravo a battere Fulignati a conclusione di una bella azione confezionata dagli ospiti. Il Perugia c’è e Minesso è in stato di grazia e, al 74′, dopo una serpentina di Elia terinata con un cross preciso, batte di testa Tonti per la terza volta. Nel finale Fulignati, con due parate decisive in pochi secondi, sigilla il risultato sul 3-1.

Perugia : 1 Fulignati, 2 Rosi (65′ 7 Elia), 3 Favalli 4 Sgarbi, 5 Angella, 6 Monaco, 9 Melchiorri (72′ 11 Minesso) , 13 Sounas (65′ 10 Dragomir) ,18 Minesso, 19 Vanbaleghem, 28 Kouan ( 53′ 17 Moscati)



A disposizione: 22 Baiocco, 8 Burrai, 11 Murano, 14 Crialese, 15 Konate, 16 Lunghi, 23 Falzerano, 24 Negro, 25 Tozzuolo



Allenatore: Fabio Caserta

Ravenna: 1 Tonti, 2 Alari (46′ 13 Marchi) , 3 Vanacore, 4 Shiba, 7 Ferretti ( 79′ 11 Marozzi) , 8 Franchini, 9 Mokulu, 20 Martignano (79′ 29 Cossalter) , 24 De Grazia, 27 Papa, 30 Perri

A disposizione: 22 Raspa, 32 Albertoni, 5 Fiorani, 6 Cesprini, 16 Marra, 17 Mancini, 21 Sereni, Caidi, 25 Jidayi

Allenatore: Leonardo Colucci

Arbitro: Emanuele Frascaro della sezione di Firenze



Assistenti: Davide Meocci sezione di Siena e Luca Dicosta della sezione di Novara.

IV Ufficiale: Valerio Crezzini della sezione di Siena



Marcatori: 21′ Minesso, 52′ Minesso, 62′ Franchini, 74′ Minesso



Ammoniti: Papa, Angella



Espulsi:

Recupero: 1′ pt, 4 ‘ st

Spettatori: porte chiuse