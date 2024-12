Serie C, Perugia-Pianese 1-1, Matos riacciuffa Formisano

(DMN) Perugia – la prima rete in campionato di Ryder Matos porta un pareggio in casa Perugia contro la Pianese del fresco ex Alessandro Formisano. Dopo un palo colpito da Di Maggio, sono i toscani a portarsi in vantaggio con Mignani, mentre i pieno recupero del primo tempo è il brasiliano a siglare il definitivo pari.

PERUGIA: 22 Albertoni, 4 Leo, 6 Giunti, 9 Montevago, 10 Matos (41′ st 45 Sylla), 13 Amoran, 18 Di Maggio, 23 Lisi (26′ st 11 Seghetti, 30′ st 7 Bacchin), 24 Torrasi (41′ st 73 Polizzi), 67 Plaia, 94 Mezzoni. A disp: 12 Yimga (GK), 54 Romagnoli (GK), 3 Morichelli, 19 Palsson, 20 Ricci, 30 Marconi, 33 Agosti, 47 Squarzoni, 98 Giraudo. All.: Lamberto Zauli

PIANESE: 12 Boer, 9 Mignani, 10 Mastropietro (24′ st 46 Sorrentino), 11 Odjer (46′ st 24 Chesti), 15 Polidori, 21 Colombo, 23 Nicoli, 27 Frey (1′ st 7 Da Pozzo), 28 Indragoli, 30 Proietto, 77 Boccadamo (24′ st 8 Simeoni). A disp: 1 Filippis (GK), 22 Reali (GK), 25 Spinosa, 67 Barbetti, 99 Capanni. All. Alessandro Vittorio Formisano

ARBITRO: Maksym Frasynyak di Gallarate (Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Matteo Cardona di Catania) IV° UFFICIALE: Enrico Eremitaggio di Ancona

RETI: 32′ pt Mignani, 46′ pt Matos