Serie C, Perugia-Pianese 0-1, la quarta disfatta di fila

(DMN) Perugia – per il Perugia arriva la quarta sconfitta consecutiva, la terza al Renato Curi. Il momento drammatico dei grifoni è sigillato da una rete di Bellini nella ripresa. I biancorossi sono penultimi in classifica, seguiti solo dal Rimini che è stato penalizzato di 11 punti.

PERUGIA: 1 Gemello; 6 Giunti, 7 Kanoute, 9 Montevago (18′ st 29 Ogunseye), 15 Dell’Orco, 20 Tumbarello (42′ st 21 Broh), 24 Torrasi (1′ st 10 Matos), 26 Calapai (32′ st 30 Giardino), 31 Tozzuolo, 32 Megelaitis, 98 Giraudo (18′ st 3 Yabre). A disp.: 12 Moro, 22 Vinti, 4 Joselito, 10 Matos, 11 Bacchin, 17 Terrnava, 33 Brunori, 99 Nwanege. All. Gian Marco Ortolani (Braglia squalificato)

PIANESE: 1 Filippis, 56 Masetti, 15 Gorelli, 16 Chesti, 7 Peli (40′ st 10 Puletto), 27 Bertini M. (41′ st 5 Balde), 8 Simeoni, 77 Martey (26′ st 19 Sussi), 33 Coccia, 30 Proietto (26′ st 21 Tirelli), 11 Bellini (46′ st 9 Ongaro). A disp: 12 Bertini, 57 Porciatti, 23 Chiavarino, 25 Spinosa, 47 Jasharovski, 70 Nicastro. All.: Alessandro Birindelli

ARBITRO: Mattia Maresca di Napoli (Francesco Raccanello di Viterbo e Alessandro Ceci di Frosinone) IV° UFFICIALE: Erminio Cerbasi di Arezzo OPERATORE FVS : Matteo Lauri di Gubbio.

RETI: 8′ st Bellini (PI)