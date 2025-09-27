Serie C, Perugia-Pianese 0-1, la quarta disfatta di fila

  • Redazione
  • Settembre 27, 2025
  • DUE MONDI SPORT
  • Letto 25

    • (DMN) Perugia – per il Perugia arriva la quarta sconfitta consecutiva,  la terza al Renato Curi. Il momento drammatico dei grifoni è sigillato da una rete di Bellini nella ripresa. I biancorossi sono penultimi in classifica, seguiti solo dal Rimini che è stato penalizzato di 11 punti.

    PERUGIA: 1 Gemello; 6 Giunti, 7 Kanoute, 9 Montevago (18′ st 29 Ogunseye), 15 Dell’Orco, 20 Tumbarello (42′ st 21 Broh), 24 Torrasi (1′ st 10 Matos), 26 Calapai (32′ st 30 Giardino), 31 Tozzuolo, 32 Megelaitis, 98 Giraudo (18′ st 3 Yabre). A disp.:  12 Moro, 22 Vinti, 4 Joselito, 10 Matos, 11 Bacchin, 17 Terrnava, 33 Brunori, 99 Nwanege. All. Gian Marco Ortolani (Braglia squalificato)

    PIANESE: 1 Filippis, 56 Masetti, 15 Gorelli, 16 Chesti, 7 Peli (40′ st 10 Puletto), 27 Bertini M. (41′ st 5 Balde), 8 Simeoni, 77 Martey (26′ st 19 Sussi), 33  Coccia, 30 Proietto (26′ st 21 Tirelli), 11 Bellini (46′ st 9 Ongaro). A disp: 12 Bertini, 57 Porciatti, 23 Chiavarino, 25 Spinosa, 47 Jasharovski, 70 Nicastro. All.: Alessandro Birindelli

    ARBITRO: Mattia Maresca di Napoli (Francesco Raccanello di Viterbo e Alessandro Ceci di Frosinone) IV° UFFICIALE: Erminio Cerbasi di Arezzo OPERATORE FVS :  Matteo Lauri di Gubbio.

    RETI: 8′ st Bellini (PI)

    Share

    Articolo precedente

    Serie C, Ravenna-Ternana 1-0, decide Rrapaj

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....