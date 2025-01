Serie C, Perugia-Pescara 0-0, pari senza fortuna

(DMN) Perugia – il Perugia di Lamberto Zauli conquista un buon punto contro il Pescara di Baldini. Non una bella gara ma lottata pallone su pallone concede al Perugia un pari probabilmente stretto e sfortunato per via del palo colpito da Matos e per gli infortuni di Angella e Mezzoni.

PERUGIA: 1 Gemello, 5 Angella (11′ st 67 Plaia), 6 Giunti (43′ st 16 Bartolomei), 9 Montevago (35′ st 30 Marconi) 10 Matos (35′ st 23 Lisi), 13 Amoran, 17 Cisco, 18 Di Maggio, 29 Broh, 94 Mezzoni, 98 Giraudo. A disp.: 12 Yimga (GK), 22 Albertoni (GK), 4 Leo, 7 Bacchin, 15 Dell’Orco, 33 Agosti, 73 Polizzi. All.: Lamberto Zauli

PESCARA: 1 Saio, 2 Letizia, 6 Squizzato (11′ st 7 Meazzi), 8 Dagasso (32′ st 28 De Marco), 9 Vergani (21′ st 15 Tonin), 13 Brosco, 14 Valzania, 20 Bentivegna (1′ st 11 Cangiano), 21 Ferraris (11′ st 10 Merola), 23 Pellacani, 27 Morluzzi. A disp.: 12 Profeta (GK), 22 Plizzari (GK), 3 Giannini, 16 Crialese, 25 Staver, 30 Saccomani, 77 Pierozzi, 79 Lancini. All.: Mattia Baldini

ARBITRO: Leonardo Mastrodomenico di Matera (Mario Chichi di Palermo, Vittorio Consonni di Treviglio) IV° UFFICIALE: Gianluca Renzi di Pesaro