Serie C, Perugia passo falso a Piancastagnaio: la Pianese vince 2-1

Sconfitta esterna per il Perugia al Comunale di Piancastagnaio nella 7ª di ritorno di Serie C. Finisce 2-1 a favore della Pianese al termine di una gara in cui ai biancorossi sono mancate continuità e lucidità.
Il vantaggio toscano arriva al 46’ del primo tempo con una splendida punizione dai 25 metri di Coccia, imparabile per Gemello. Bolsius risulta impalpabile, mentre Verre – ammonito – appare ancora lontano dalla migliore condizione e Tedesco prova a rimediare pescando dalla panchina. Nella ripresa il Perugia prova a reagire, ma al 10’ st Bertini firma il raddoppio.
La squadra di Tedesco rientra in partita al 28’ con un bellissimo gol di Nepi, entrato dalla panchina: conclusione di qualità che riaccende le speranze. Nel finale il Grifo spinge, ma la Pianese resiste e porta a casa i tre punti.
PIANESE – PERUGIA 2-1
RETE: 46′ pt Coccia, 10′ st Bertini, 28′ st Nepi
PIANESE: 1 Filippis, 4 Colombo (15′ st 21 Tirelli), 6 Amey, 8 Simeoni, 11 Bellini (44′ st 30 Proietto), 13 Ercolani, 15 Gorelli, 19 Sussi, 27 Bertini, 33 Coccia (44′ st 5 Balde), 77 Martey (31′ st 29 Fabrizi). All.: Birindelli. A disp.: 24 Reali, 57 Porciatti, 9 Ongaro, 25 Spinosa, 31 Bigiarini, 47 Jasharovski, 70 Nicastro, 71 Xhani.
PERUGIA:1 Gemello, 5 Angella, 9 Montevago, 10 Canotto (11′ st 77 Manzari), 15 Dell’Orco, 20 Tumbarello (1′ st 4 Joselito), 21 Ladinetti, 24 Verre (1′ st 11 Bacchin), 28 Riccardi, 32 Megelaitis (22′ st 23 Lisi), 98 Bolsius (1′ st 90 Nepi). All.: Tedesco. 12 Moro, 55 Strappini, 13 Stramaccioni, 16 Bartolomei, 17 Terrnava, 30 Giardino, 71 Rondolini.
ARBITRO: Leonardo Mastrodomenico Sez. Matera
ASSISTENTI: Giuseppe Romaniello Sez. Napoli e Nicola Valcaccia Sez. Castellammare di Stabia
IV UFFICIALE: Gerardo Simone Caruso Sez. Viterbo
OPERATORE FVS: Massimiliano Starnini Sez. Viterbo
AMMONITI: Verre, Martey, Tirelli, Dell’Orco, Sussi, Montevago, Lisi
