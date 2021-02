Serie C, Perugia-Modena 3-0

Vittoria importantissima: i grifoni sbagliano due rigori poi dominano la gara

(DMN) Perugia – vittoria di straordinaria importanza per il Perugia di Fabio Caserta che si è sbarazzato per tre reti a zero del Modena di Michele Mignani, una delle formazioni più in forma del torneo. I grifoni conquistano la quinta vittoria consecutiva, continuano a scalare la classifica e si presentano nel migliore dei modi al mese decisivo del campionato.

Fabio Caserta ha scelto il 4-3-3 con Fulignati in porta, Cancellotti, Angella, Sgarbi e Favalli in difesa, Moscati, Burrai e Sounas a centrocampo con Elia e Falzerano a sostegno di Melchiorri.

Mignani, tecnico dei canarini, sceglie invece il 4-3-1-2 con Gagno tra i pali, Mattioli, Zaro, Pergreffi e Mignanelli in difesa, Muroni, Gerl e Castiglia a centrocampo con Tulissi alle spalle di Spagnoli e Luppi.

La cronaca

Primo tempo

1’inizia la gara. Perugia in maglia rossa, pantaloncini bianchi e calzettoni rossi, Modena in maglia blu con pantaloncini e calzettoni gialli. La prima palla della sfida è dei grifoni.

7′ buon approccio di gara del Modena. Colpo di testa di Castiglia di poco fuori.

10′ grande ripartenza del Perugia con Elia e Melchiorri ma il tiro finale di Moscati viene deviato in angolo da Gagno

14′ grande contropiede dei grifoni: Falzerano per Melchiorri che serve Elia. Perugia in vantaggio. 1-0

16′ Elia velocissimo in contropiede. Viene fermato fallosamente da Pregreffi che viene anche ammonito

25′ ammonito anche Castiglia

27′ Melchiorri salva sulla linea un tentativo in mischia di Spagnoli

34′ Palla filtrante di Melchiorri per Elia, atterrato da Mignanelli: rigore

35′ Burrai calcia il rigore centrale e Gagno lo para

38′ Atterrato Melchiorri: ancora rigore

39′ anche Moscati si fa parare il rigore da Gagno

43′ grande contropiede del Perugia finalizzato in gol da Favalli: 2-0

45′ nessun minuto di recupero: il primo tempo termina 2-0 a favore del Perugia

Secondo tempo

46′ la ripresa si apre senza sostituzioni. Il Modena batte il secondo calcio d’avvio

62′ Nel Modena esce Luppi ed entra Diogo

63′ Di Noia prende il posto di Burrai, Murano quello di Melchiorri

65′ Diagonale piazzato di Murano: 3-0

71′ Nel Modena escono Mignanelli, Mattioli e Muroni ed entrano Varutti, Bearzotti e De Santis

75′ entra Minesso per Falzerano

79′ Scappini prende il posto di Tulissi

81′ Vanbaleghem prende il posto di Sounas, Rosi quello di Elia

90′ assegnati 3′ di recupero

90+3′ termina la partita

Perugia : 1 Fulignati, 3 Favalli, 4 Sgarbi, 5 Angella, 7 Elia (81′ 2 Rosi) , 8 Burrai (63′ 10 Di Noia) , 9 Melchiorri (63′ 11 Murano) , 13 Sounas (81′ 19 Vanbaleghem) , 17 Moscati, 23 Falzerano (75′ 18 Minesso) , 27 Cancellotti



A disposizione: 25 Minelli, 12 Bocci, 6 Monaco, 16 Lunghi, 18 Minesso, 20 Bianchimano, 24 Negro, 32 Vano



Allenatore: Sig. Fabio Caserta

Modena: 24 Gagno, 3 Mignanelli (70′ 23 Varutti), 4 Pergreffi, 7 Tulissi (79′ 9 Scappini), 8 Castiglia, 11 Spagnoli, 13 Luppi (62′ 10 Diogo), 16 Gerli, 18 Mattioli (70′ 17 Bearzotti) , 19 Zaro, 21 Muroni (71′ 15 De Santis)

A disposizione: 1 Narsic, 22 Chiossi, 2 Gobbi, 5 Ingegneri, 14 Corradi, 20 Davi, 25 Vaccari

Allenatore: sig. Michele Mignani

Arbitro: Sig. Luca Zufferli della sezione di Udine



Assistenti: Sig.ri Marco Ceccon della sezione di Lovere e Cosimo Cataldo sezione di Bergamo



IV Ufficiale: Sig. Claudio Petrella della sezione di Viterbo



Marcatori: 14′ Elia, 43′ Favalli, 65′ Murano



Ammoniti: Pregreffi, Castiglia



Espulsi: –

Recupero: 0 pt, ‘ st

Spettatori: porte chiuse