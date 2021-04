Serie C, Perugia-Matelica 2-0

Doppietta di Minesso

(DMN) Perugia – Vittoria importantissima del Perugia di Fabio Caserta che batte il Matelica e conserva la vetta della classifica. Il campionato si deciderà negli ultimi 90′.

La Cronaca

Caserta punta sul 4-3-3 con Minelli tra i pali, Rosi, Monaco, Negro e Crialese in difesa, Kouan, Vanbaleghem e Sounas a centrocampo con Elia, Murano e Minesso in avanti.

Colavitto sceglie un moduilo speculare con Cardinali in porta, Zigrossi, De Santis, Magri e Di Renzo in difesa, Tofanari , Calcagni e Balestrero a centrocampo con Volpicelli, Moretti e Leonetti in avanti.

Primo tempo

1′ inizia la partita. Perugia in maglia rossa, pantaloncini bianchi e calzettoni rossi, completo verde con inserti verdi per il Matelica. Il primo possesso di palla della partita è per i grifoni.

3′ cross di Rosi, Elia spizzica di testa, la palla si perde a lato

5′ Perugia intraprendente

13′ cross in area, ancora di Rosi, tocco di Murano, palla a lato

18′ tentativo da lontano di Kouan, direttamente tra le braccia di Cardinali

20′ cartellino giallo per Negro

27′ tiro dai 25 metri di Mattia Minesso ed è 1-0 per i grifoni

35′ il Perugia continua a fare pressione

40′ tentativo di pallonetto di Moretti, grande uscita di Minelli

42′ Angella prende il posto di Negro infortunato

45′ assegnati 2′ di recupero

45+2′ termina la prima frazione

Secondo tempo

1′ inizia la ripresa senza sostituzioni. Palla agli ospiti. Dopo 44” tiro a giro di Kouan, palla di poco sopra l’incrocio dei pali

4′ fallo di mano di Tofanari: rigore. Ammonito Balestero per un fallo precedente

5′ Minesso trasforma il rigore ed è 2-0

6′ ammonito Zigrossi

8′ colpo di testa ravvicinato di Kouan, palla alta

11′ grande contropiede del Perugia ma la palla non entra

13′ nel Matelica Franchi prende il posto di Leonetti

15′ Burrai prende il posto di Kouan

25′ grande conclusione di Murano che sfiora l’incrocio dei pali

29′ nel Matelica escono Zigrossi, Balestrero e Tofanari per Bordo, Pizzutelli e Fracassini

31′ Nel perugia escono Murano e Minesso, entrano Melchiorri e Falzerano

35′ occasione per Melchiorri in diagonale, palla di poco fuori

41′ Barbarossa prende il posto di Calcagni

43′ tentativo di Barbarossa, alto

45′ assegnati 3′ di recupero

45+3′ termina 2-0

PERUGIA: 25 Minelli, 2 Rosi, 6 Monaco,7 Elia, 11 Murano (31’st 9 Melchiorri) , 13 Sounas, 14 Crialese, 18 Minesso (31’st 23 Falzerano) , 19 Vanbaleghem, 24 Negro (42′ 5 Angella) , 28 Kouan (15’st 8 Burrai)



A disposizione: 1 Fulignati, 12 Bocci, 3 Favalli, 4 Sgarbi, 10 Di Noia, 20 Bianchimano, 23 Falzerano, 27 Cancellotti, 32 Vano



Allenatore: Sig. Fabio Caserta

MATELICA: 1 Cardinali, 3 Di Renzo, 4 De Santis, 7 Volpicelli, 9 Zigrossi (29’st 5 Bordo) , 10 Leonetti (13’st 23 Franchi) , 11 Balestero (29′ 8 Pizzutelli) , 14 Tofanari (29’st 2 Fracassini) , 17 Moretti, 18 Magri, 19 Calcagni (41’st 6 Barbarossa)



A disposizione: 22 Martorel, 28 Vitali, 21 Peroni, 24 Seminara, 29 Alberti, 30 Mbaye



Allenatore: Sig. Gianluca Colavitto



Arbitro: Sig. Federico Longo della sezione di Paola (CS)

Assistenti: Sig.ri Andrea Micaroni della sezione di Chieti e Davide Stringini sezione di Avezzano



IV Ufficiale: Sig. Marco Ricci della sezione di Firenze



Marcatori: 27′ Minesso, 5’st Minesso



Ammoniti: Negro, Balestrero, Zigrossi, Sounas



Espulsi: –

Recupero: 2′ pt, 3′ st

Spettatori: porte chiuse