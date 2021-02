Serie C, Perugia-Mantova 4-2

Dall’inferno al paradiso con Burrai, Falzerano e Bianchimano

(DMN) Perugia – Bella vittoria di carattere del Perugia di Fabio Caserta che al ‘Renato Curi’, nella sfida valida per la ventitreesima giornata del girone B di Serie C, si è imposto sul Mantova per 4-2 allungando la sua striscia positiva. I grifoni passano in vantaggio, si fanno rimontare, poi trovano la forza ed il carattere per ribaltare nuovamente il risultato ed allungare, controllando perfettamente la gara fino al termine.

Caserta punta ancora sul collaudato 4-3-3 con Fulignati in porta, Cancellotti, Sgarbi, Angella e Favalli in difesa, Kouan, Burrai e Sounas in mediana con Elia, Falzerano e Bianchimano in attacco.

Emanuele Troise, tecnico dei lombardi sceglie invece il 4-4-2 con Tozzo tra i pali, Bianchi, Checchi, Baniya e Pinton e in difesa, Guccione, Gerbaudo, Savelievs e Militari a centrocampo con Cheddira e Ganz in attacco.

La cronaca

Primo tempo

1′ completo tradizionale per il Perugia, azzurro per il Mantova, inizia la gara.

7′ bella ripartenza di Falzerano, palla in dietro per Burrai, deviazione di Bianchimano ed é 1-0

14′ calcio d’angolo, la difesa del Perugia si addormentata e Baniya di testa pareggia. 1-1

22′ la difesa è ancora sorpresa, Cheddira ribalta la gara 1-2

25′ Falzerano! Pareggio dei grifoni 2-2. Stop di petto a seguire e tiro dal limite dell’area

28′ Colpo di testa di Cheddira, fuori di pochissimo

32′ tiro debole di Bianchimano tra le braccia del portiere

36′ ammonito Bianchi

43′ erroraccio della difesa del Perugia, ne approfitta il Mantova ma la squadra lombarada viene fermata in fuorigioco

44′ azione insistita del Perugia, il Mantova si salva sulla linea. Colpo di testa di Angella, tra le braccia del portiere.

45′ assegnati 2′ di recupero

45+2′ Bianchimano! 3-2. Colpo di testa su calcio d’angolo

Secondo tempo

46′ nel Mantova entra Zebert per Zavelievs. Inizia la ripresa

51′ Punizione dai 25 metri di Burrai (forse leggermente deviata) ed è 4-2

62′ triplo cambio nel Mantova: Silvestro per Gerbaudo, Zigoni per Ganz, Di Molfetta per Guccione

68′ Nel Perugia escono Burrai e Kouan per Vanbaleghem e Di Noia

76′ Nel Perugia Moscati e Vano prendono il posto di Elia e Bianchimano

80′ il Perugia controlla bene la gara

84′ ammonito Favalli

88′ nel Mantova Mazza prende il posto di Militari, Negro quello di Favalli nel Perugia

90′ assegnati 4′ di recupero

90+4′ finisce 4-2

Perugia : 1 Fulignati, 3 Favalli (88′ 24 Negro) , 4 Sgarbi, 5 Angella, 7 Elia (76′ 17 Moscati), 8 Burrai (68′ 19 Vanbaleghem) , 13 Sounas, 20 Bianchimano (76′ 32 Vano) , 23 Falzerano, 27 Cancellotti, 28 Kouan (68′ 10 Di Noia)



A disposizione: 25 Minelli, 11 Murano, 14 Crialese, 16 Lunghi, 21 De Marco, 30 Angori, 33 Morina



Allenatore: Sig. Fabio Caserta

Mantova : 1 Tozzo, 2 Bianchi, 5 Checchi, 6 Militari (88′ 19 Mazza) , 9 Ganz (62′ 11 Zigoni) , 10 Guccione (62′ 33 Di Molfetta) , 13 Baniya,16 Gerbaudo (62′ 3 Silvestro) , 17 Savelievs (46′ 8 Zebert) , 20 Pinton, 29 Cheddira

A disposizione: 22 Tosi, 3 Silvestro, 7 Zappa, 14 Palmiero, 15 Sane, 23 Panizzi, 26 Fontana, 30Felippe



Allenatore: sig. Emanuele Troise



Arbitro: Sig. Antonino Costanza della sezione di Agrigento



Assistenti: Si.ri Claudio Barone della sezione di Roma 1 e Amir Salama sezione di Ostia Lido



IV Ufficiale: Sig. Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia.



Marcatori: 7′ Bianchimano, 14′ Baniya, 22′ Cheddira, 25′ Falzerano, 45+2′ Bianchimano, 51′ Burrai



Ammoniti: Bianchi, Favalli, Angella, Vano



Espulsi: –

Recupero: 2′ pt, 4′ st

Spettatori: porte chiuse