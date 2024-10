Serie C, Perugia-Lucchese 4-0, un poker per tornare alla vittoria

(DMN) Perugia – il Perugia di Formisano torna a vincere dopo oltre un mese e lo fa con uno squillante 4-0. Contro la Lucchese dell’ex Gorgone, la gara viene sbloccata da Lisi su calcio di rigore nel primo tempo. I toscani restano in dieci pochi minuti dopo per un rosso a Sabbione e i Grifoni dilagano nella ripresa: prima Ricci porta i biancorossi sul 2-0, poi con la parità numerica ristabilita per un rosso a Bacchin, arrivano le reti di Di Maggio e Mezzo i per fissare il risultato finale sul 4-0.

PERUGIA: 1 Gemello, 5 Angella, 6 Giunti, 11 Seghetti (17′ st 7 Bacchin), 13 Amoran, 16 Bartolomei, 17 Cisco (29′ st 9 Montevago), 20 Ricci (17′ st 24 Torrasi), 23 Lisi (29′ st 18 Di Maggio), 94 Mezzoni (40′ st 47 Squarzoni), 98 Giraudo. A disp: 12 Yimga (GK), 22 Albertoni (GK), 2 Viti, 10 Matos, 19 Palsson, 33 Agosti, 67 Plaia, 73 Polizzi, 91 Souare. All.: Alessandro Vittorio Formisano

LUCCHESE: 22 Palmisani, 6 Gasbarro (1′ st 4 Dumbravanu), 8 Tumbarello, 14 Quirini, 18 Sasanelli (20′ st 90 Costantino), 24 Welbeck (20′ st 9 Magnaghi), 29 Antoni (37′ st 21 Visconti), 30 Gemignani (1′ st 13 Fazzi), 31 Catanese, 33 Sabbione, 70 Saporiti. A disp: 1 Coletta (GK), 12 Allegrucci (GK), 5 Frison, 7 Djibril,, 23 Botrini, 38 Leone, 77 Giacchino, 11 Ndiaye, 10 Selvini.. All.: Giorgio Gorgone

ARBITRO: Abdoulaye Diop di Treviglio (Alessandro Parisi di Bari e Matteo Cardona di Catania) IV° UFFICIALE: Stefano Striamo di Salerno.

RETI: 26′ pt (rig.) Lisi, 7′ st Ricci, 36′ st Di Maggio, 39′ st Mezzoni