Serie C, Perugia-Lucchese 3-0

Prima vittoria per Fornisano. Esordio convincente di Sylla

(DMN) Perugia – nel giorno del ricordo di Mimmo Pucciarini – storico capo ultras e fondatore nel 1978 dell’Armata Rossa, comparso il 1 gennaio a 69 anni – il Perugia trova il successo rotondo e continente contro la Lucchese guidata dall’ex Giorgio Gorgone. Dopo i due pali colpiti dagli ospitò, i Grifoni hanno trovato il vantaggio con una bella rovesciata di Ricci, servito perfettamente dal neo arrivato Sylla. È lo stesso attaccante proveniente dalla Vis Pesaro al 72′ a servire ancora Paz per il raddoppio – per l’ex Sassuolo è la terza rete stagionale – e nel finale a chiudere i giochi con la rete del 3-0 su assist di Kouan. Per Alessandro Formisano è la prima vittoria sulla panchina del Perugia. Lunedì 15 gennaio i Grifoni saranno impegnati nella trasferta di Pescara.

PERUGIA: 12 Adamonis, 5 Angella, 6 Vulikic, 7 Paz, 10 Matos (24′ st 21 Cudrig), 15 Dell’Orco, 20 Ricci (4′ st 4 Iannoni), 24 Torrasi, 28 Kouan, 45 Sylla, 71 Bozzolan (1′ st 3 Cancellieri). A disp: 1 Abibi (GK), 22 Furlan (GK), 14 Bezziccheri, 16 Bartolomei, 18 Acella, 26 Santoro, 73 Polizzi, 94 Mezzoni, 95 Viti. All.: Alessandro Vittorio Formisano

LUCCHESE: 22 Chiorra, 2 Alagna, 7 Rizzo Pinna, 8 Tumbarello, 14 Quirini, 20 Fazzi, 30 Cangianiello (14′ st 17 Djibril), 45 Yeboah, 72 Visconti (30′ st 99 Magnaghi), 77 Guadagni (26′ st 19 Russo), 97 De Maria. A disp.: 1 Coletta (GK), 12 Berti (GK), 3 Perotta, 6 Tiritiello, 9 Romero, 11 Sueva, 25 Cuochi, 38 Leone. All.: Giorgio Gorgone

ARBITRO: Domenico Mirabella di Napoli (Santino Spina di Palermo-Andrea Maria Masciale di Molfetta) IV° UFFICIALE: Mario Perri di Roma 1.

RETI: 35′ pt Ricci, 28′ st Paz, 47′ st Sylla