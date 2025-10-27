Serie C, Perugia-Livorno 2-0, Kanoute e Montevago regalano la prima gioia a Tedesco

(DMN) Perugia – prima vittoria in campionato per il nuovo Perugia di Giovanni Tedesco.
Con un secondo tempo di ottima fattura i biancorossi hanno archiviato la pratica con le reti di Kanoute e Montevago.
PERUGIA: 1 Gemello, 5 Angella, 6 Giunti, 7 Kanoute (30′ st 29 Ogunseye), 9 Montevago (38′ st 11 Bacchin), 16 Bartolomei, 28 Riccardi, 31 Tozzuolo, 32 Megelaitis, 77 Manzari (35′ st 26 Calapai), 98 Giraudo. A disp: 12 Moro, 22 Vinti, 3 Yabre, 4 Joselito, 15 Dell’Orco, 17 Terrnava, 19 Dottori, 20 Tumbarello, 21 Broh, 24 Torrasi, 30 Giardino, 99 Nwanege. All. Giovanni Tedesco
LIVORNO: 12 Seghetti, 77 Mawete (38′ st 2 Gentile), 26 Noce, 5 Monaco, 19 Antoni, 28 Hamlili (18′ st 13 Di Carmine), 95 Marchesi (1’st 17 Panaioli), 14 Biondi (18′ st 4 Odjer), 55 Peralta, 70 Cioffi, 9 Dionisi (30′ st 18 Panattoni). A disp.: 1 Tani (GK), 22 Giobanu (GK), 5 Nwachukwu, 11 Malva, 15 Ghezzi, 16 Calvosa, 20 Haveri, 23 Marinari, 44 Bonassi, 49 Baldi. All.: Alessandro Formisano
ARBITRO: Maksym Frasynyak di Gallarate (Edoardo Maria Brunetti di Milano e Gennantonio Martone di Monza) IV° UFFICIALE: Gabriele Sacchi di Macerata. Operatore FVS: Elia Tini Brunozzi di Foligno.
RETI: 9′ st Kanoute, 25′ st Montevago
