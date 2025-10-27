Serie C, Perugia-Livorno 2-0, Kanoute e Montevago regalano la prima gioia a Tedesco

  • Redazione
  • Ottobre 27, 2025
  • DUE MONDI SPORT
  • Letto 31

    • (DMN) Perugia – prima vittoria in campionato per il nuovo Perugia di Giovanni Tedesco.

    Con un secondo tempo di ottima fattura i biancorossi hanno archiviato la pratica con le reti di Kanoute e Montevago.

    PERUGIA: 1 Gemello, 5 Angella, 6 Giunti, 7 Kanoute (30′ st 29 Ogunseye), 9 Montevago (38′ st 11 Bacchin), 16 Bartolomei, 28 Riccardi, 31 Tozzuolo, 32 Megelaitis, 77 Manzari (35′ st 26 Calapai), 98 Giraudo. A disp: 12 Moro, 22 Vinti, 3 Yabre, 4 Joselito, 15 Dell’Orco, 17 Terrnava, 19 Dottori, 20 Tumbarello, 21 Broh, 24 Torrasi, 30 Giardino, 99 Nwanege. All. Giovanni Tedesco

    LIVORNO: 12 Seghetti, 77 Mawete (38′ st 2 Gentile), 26 Noce, 5 Monaco, 19 Antoni, 28 Hamlili (18′ st 13 Di Carmine), 95 Marchesi (1’st 17 Panaioli), 14 Biondi (18′ st 4 Odjer), 55 Peralta, 70 Cioffi, 9 Dionisi (30′ st 18 Panattoni). A disp.: 1 Tani (GK),  22 Giobanu (GK), 5 Nwachukwu, 11 Malva, 15 Ghezzi, 16 Calvosa, 20 Haveri, 23 Marinari, 44 Bonassi, 49 Baldi. All.: Alessandro Formisano

    ARBITRO: Maksym Frasynyak di Gallarate (Edoardo Maria Brunetti di Milano e Gennantonio Martone di Monza) IV° UFFICIALE: Gabriele Sacchi di Macerata. Operatore FVS: Elia Tini Brunozzi di Foligno.

    RETI: 9′ st Kanoute, 25′ st Montevago

    Commentiultimi pubblicati

    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....
    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!