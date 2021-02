Serie C, Perugia-Legnago Salus 4-0

Il grifo cala il Poker e centra il tris

(DMN) Perugia – ancora una vittoria per il Perugia di Fabio Caserta che si sbarazza con un netto 4-0 del Legnago Salus. La gara, tutt’altro che bella nella prima frazione è stata sbloccata da una perla di Elia. Nella ripresa i grifoni hanno dilagato ancora con Elia, Bianchimano e Melchiorri su calcio di rigore. È la terza vittoria casalinga per i biancorossi.

Caserta punta sul consueto 4-3-3 con Fulignati in porta, Cancellotti, Angella, Sgarbi e Favalli in difesa, Kouan, Burrai e Sounas a centrocampo con Elia, Bianchimano e Falzerano in attacco.

Atteggiamento speculare per la formazione veneta guidata da Massimo Bagatti con Pizzignacco tra i pali, Ricciardi, Bondioli, Perna e Stefanelli in difesa, Gianoli, Giacobbe e Lovisa a centrocampo con Buric, Lazarevic e Rolfini davanti.

La cronaca

Primo tempo

1′ inizia la gara. Maglia rossa con pantaloncini bianchi e calzini rossi per i grifoni.

5′ poche emozioni neo primi minuti

11′ punizione insidiosa di Burrai dai 25 metri, palla di poco fuori

25′ gara scorbutica, avara di emozioni

29′ cannonata di Elia dai 25 metri, palla all’incrocio dei pali. 1-0

35′ ammonito Sgarbi

36′ Falzerano è imprendibile sulla destra. L’ex Venezia si porta in area e serve palla al centro ma la difesa del Legnago ribatte due volte.

43′ Bianchimano si divora il raddoppio a pochi centimetri dal portiere

45′ assegnato 1′ di recupero

45+1′ termina la prima frazione

Secondo tempo

46′ inizia la ripresa, nessuna sostituzione nelle due formazioni

52′ scatto di Kouan sulla destra che si porta sul fondo, il Legnago si rifugia in angolo

56′ bel tiro di Burrai da fuori area, il portiere si distende e si rifugia in angolo

58′ prime sostituzioni per il Legnago: escono Lazarevic e Buric per Antonelli e Chakir

60′ Un rimpallo favorisce Elia che batte Pizzignacco per la seconda volta: 2-0

62′ Cambi anche nel Perugia: escono Cancellotti e Kouan per Rosi e Di Noia

67′ nel Legnago esconi Perna e Rolfini per Grandolfo e Morselli

69′ ammonito Lovisa

72′ Burrai ed Elia lasciano il posto a Vanbaleghem e Melchiorri

73′ Falxerano si porta in area, palla alta

76′ Melchiorri recupera palla, passa a Di Noia che dal limite serve Bianchimano, palla al sette, è 3-0

80′ Minesso prende il posto di Bianchimano

90′ spinta su Melchiorri, rigore per il Perugia. Assegnati 4′ di recupero

90+1′ Melchiorri fa 4-0 dal dischetto. L’attaccante viene ammonito per essersi tolto la maglia

90+4′ finisce 4-0





Perugia : 1 Fulignati, 3 Favalli, 4 Sgarbi, 5 Angella, 7 Elia (72′ 9 Melchiorri) , 8 Burrai (72′ 19 Vanbaleghem) , 13 Sounas, 20 Bianchimano (80′ 18 Minesso) , 23 Falzerano, 27 Cancellotti (62′ 2 Rosi) 28 Kouan (62′ 10 Di Noia)



A disposizione: 25Minelli, 12 Bocci, 6 Monaco, 11 Murano, 14 Crialese, 17 Moscati, 24 Negro



Allenatore: Sig. Fabio Caserta

Legnago Salus: 12 Pizzignacco, 2 Ricciardi, 5 Stefanelli, 6 Bondioli, 9 Rolfini (67′ 24 Grandolfo) ,10 Giacobbe, 13 Perna (67′ 28 Morselli) , 14 Lazarevic (58′ 4 Antonelli), 23 Zanoli, 25 Lovisa (72′ 7 Girgi) , 29 Buric (58′ 17 Chakir)

A disposizione: 1 Pavoni, 22 Corvi, 15 Ruggero, 20 Zanetti, 21 Laurenti, 26 Mazzali

Allenatore: Sig. Massimo Bagatti

Arbitro: Francesco Luciani della sezione di Roma 1



Assistenti: Maicol Ferrari della sezione di Rovereto e Egidio Marchetti sezione di Trento



IV Ufficiale: William Villa della sezione di Rimini



Marcatori: 29′ Elia, 60′ Elia, 76′ Bianchimano, 90+1′ Melchiorri (R)



Ammoniti: Sgarbi, Lovisa, Melchiorri



Espulsi: –

Recupero: 1′ pt, st

Spettatori: porte chiuse