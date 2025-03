Serie C, Perugia-Legnago Salus 2-1, Cisco e Matos per la seconda vittoria consecutiva

(DMN) Perugia – quarto risultato utile e seconda vittoria consecutiva per il Perugia di Vincenzo Cangelosi che al Renato Curi supera il Legnago Salus di Massimo Bagatti. Nel primo tempo la gara è sbloccata da Cisco (25′) ed è lo stesso numero 17 al 45′ a conquistarsi il rigore trasformato da Matos allo scadere. In avvio di ripresa gli ospiti trovano la rete con Noce e rischiano più volte di impensierire Gemello. Per il Perugia, una traversa scheggiata da Yabre e diverse giocate interessati, un segnale che la “Cura” Cangelosi sta funzionando.

PERUGIA: 1 Gemello, 3 Yabre (22′ st 44 Lewis), 4 Leo, 5 Angella (1′ st 28 Riccardi) , 6 Giunti, 10 Matos (11′ st 29 Broh), 13 Amoran, 17 Cisco (11′ st 7 Kanoute), 20 Joselito, 30 Marconi (34′ st 9 Montevago), 98 Giraudo. A disp.: 22 Albertoni (GK), 54 Romagnoli (GK), 15 Dell’Orco, 23 Lisi, 33 Agosti, 67 Plaia, 73 Polizzi, 94 Mezzoni. All.: Vincenzo Cangelosi

LEGNAGO SALUS: 91 Perucchini, 4 Tanco (41′ st 7 Morello), 6 Dore (1′ st 5 Koblar) , 8 Casarotti (35′ st 70 Leoncini), 9 Svidercoschi (22′ st 17 Spalluto), 23 Muteba, 25 Bombagi, 26 Noce, 27 Ampollini, 93 Franzolini, 99 Basso Ricci. A disp.: 1 Rigon (GK), 12 Bajari (GK), 18 Peschetola, 21 Ruggeri, 29 Gazzola, 31 Tonica, 73 Ballan. All.: Massimo Bagatti

ARBITRO: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia (Giacomo Bianchi di Pistoia – Tommaso Mambelli di Cesena) IV° UFFICIALE: Mattia Nigro di Prato

RETI: 25′ pt 17 Cisco, 45′ pt 10 Matos, 2′ st 26 Noce (L),