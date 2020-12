Serie C, Perugia-Imolese 2-0

Melchiorri e Elia firmano la vittoria

(DMN) Perugia – il Perugia torna a vincere e centra il decimo risultato utile consecutivo. Contro l’Imolese la squadra di Caserta coglie una vittoria netta figlia della buona prestazione espressa sul rettangolo verde del ‘Curi’.

Caserta schiera il 3-5-2 con Fulignati in porta, Rosi, Angella e Monaco in difesa, Elia, Burrai, Dragomir, Kouan e Crialese a centrocampo con Murano e Melchiorri in avanti.

Roberto Cevoli punta sul 3-4-1-2 con Siano in porta, Pilati, Rinaldi e Bocardi in difesa, Rondanini, Provenzano, Torrasi e Ingrosso a centrocampo con Moracchioli dietro a Stanco e Polidori.

In un terreno piuttosto allentato dalla pioggia battente il Perugia inizia la sfida con il piglio giusto a all’8′ dopo un’azione insistita Monaco pennella in cross perfetto per il colpo di testa di Melchiorri (foto a lato) che sblocca la sfida. Il Perugia c’è e al 29′ allunga: Elia in un fazzoletto di terra si libera della difesa ospite e spedisce la sfera alle spalle dell’incolpevole Siano. Senza correre gravi rischi e con il gioco in pugno, il primo tempo si chiude con la squadra di Caserta in vantaggio di due reti.

Nella ripresa, la squadra di Caserta, con una prestazione ordinata legittima quanto raccolto nella prima frazione. Il Perugia è terzo in classifica con 26 punti, a tre lunghezze dalla capolista Padova. Domenica al ‘Curi’ arriva la Virtus Verona.

Perugia : 1 Fulignati, 2 Rosi, 5 Angella, 6 Monaco, 7 Elia (55′ 4 Sgarbi), 8 Burrai (80′ 19 Vanbaleghem) , 9 Melchiorri, 10 Dragomir (63′ 13 Sounas), 11 Murano (46′ 20 Bianchimano) , 14 Crialese, 28 Kouan (80′ 23 Falzerano)

A disposizione: 12 Bocci, 22 Biaocco, 15 Konate, 17 Moscati, 18 Minesso, 25 Tozzuolo, 27 Cancellotti



Allenatore: Fabio Caserta

Imolese: 1 Siano, 2 Rondanini (46′ 25 Lombardi), 3 Ingrosso (69′ 21 Tonetto), 5 Rinaldi (26′ 26 Carini), 8 Provenzano, 9 Polidori, 11 Stanco (69′ 10 Ventola) , 13 Pilati, 17 Moracchioli (74′ Masala) , 19 Boccardi, 24 Torrasi

A disposizione: 22 Rossi, 4 D’Alema, 6 Angelli, 7 Sali, 23 Cerretti, 27 Alboni, 30 Laghi

Allenatore: Cevoli Roberto

Arbitro: Sig. Enrico Maggi della sezione di Lodi



Assistenti: Sig.ri Emilio Micalizzi della sezione di Palermo e Giuseppe Trischitta sezione di Messina



IV uomo: Sig. Andrea Ancora ella sezione di i Roma 1



Marcatori: 8′ Melchiorri, 29′ Elia



Ammoniti: S.Burrai, J.Murano, Lombardi, Vanbaleghem, Rosi



Espulsi: –

Recupero: 2′ pt, 4′ st

Spettatori: porte chiuse



Nota: –