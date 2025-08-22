Serie C, Perugia-Guidonia Montecelio 0-0, ancora Gemello protagonista

  • Agosto 23, 2025
    • (DMN) Perugia – il campionato 2025/2026 del Perugia di Vincenzo Cangelosi parte con un pareggio a reti inviolate. Contro il Guidonia dell’ex Ciro Ginestra è ancora una volta Luca Gemello a balzare agli onori della cronaca per aver parato un calcio di rigore di Bernardotto dopo 20′ di gioco.

    Per il resto, il solito Perugia. Ordinato in difesa, gradevole nella manovra ma incapace di mettere in difficoltà il portiere ospite, praticamente inoperoso. Lo 0-0 è inevitabile.

    PERUGIA: 1 Gemello, 4 Joselito, 5 Angella, 6 Giunti, 7 Kanoute, 9 Montevago, 10 Matos (24′ st 24 Torrasi), 20 Tumbarello (25′ st 21 Broh), 28 Riccardi, 98 Giraudo (12′ st 3 Yabre), 99 Nwanege (1′ st 15 Dell’Orco). A disp: 12 Moro (GK), 22 Vinti (GK), 11 Bacchin, 18 Perugini, 27 Cottini, 44 Lewis, 84 Lickunas. All.: Vincenzo Cangelosi

    GUIDONIA MONTECELIO: 1 Stellato, 2 Esempio, 5 Cristini, 7 Sannipoli, 8 Errico (28′ st 17 Iacoponi), 13 Mulè, 14 Santoro, 21 Mastrantonio (28′ st 18 Calzone), 32 Zuppel (36′ st 9 Calì), 77 Zappella, 90 Bernardotto (12′ st 10 Spavone). A disp.: 12 Mazzi, 4 Toma, 17 Stefanelli, 20 Falleni, 24 Russo, 44 Riccardi. All.:  Ciro Ginestra

