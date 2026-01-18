Serie C, Perugia-Gubbio 1-0, La Mantia scrive il suo nome nella Storia rossoblù

    • Il derby umbro sorride al Gubbio, che espugna, per la prima volta nella sua storia, il “Curi” di misura grazie al gol di La Mantia al 25’ della ripresa. 

    Dopo un primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa il match resta bloccato finché La Mantia, alla prima vera occasione, trova il jolly vincente che spezza l’equilibrio e punisce il Perugia.

    Nel finale il Grifo prova a reagire con i cambi , maggiore pressione offensiva ma con troppo disordine e il muro rossoblù regge. 

    RETI: 25′ st La Mantia (G)

    PERUGIA: 1 Gemello, 6 Giunti (10′ st Joselito), 11 Bacchin, 15 Dell’Orco (44′ st 10 Matos), 16 Bartolomei, 20 Tumbarello (30′ st 23 Lisi), 28 Riccardi, 31 Tozzuolo, 32 Megelaitis, 77 Manzari, 90 Nepi (10′ st 9 Montevago).
    All.: Tedesco.
    A disp.: 12 Moro, 22 Vinti, 5 Angella, 13 Stramaccioni, 17 Terrnava, 18 Perugini, 19 Dottori, 24 Torrasi, 30 Guardino, 71 Rondolini.

    GUBBIO: 12 Krapikas, 5 Di Bitonto, 8 Rosaia, 9 Tommasini (44′ st 4 Baroncelli), 15 Signorini (30′ st 17 Fazzi), 19 La Mantia, 82 Djankpata (10′ st 29 Murru), 23 Bruscagin, 34 Zallu (10′ st 10 Di Massimo), 40 Costa, 44 Hraiech (44′ st 80 Niang).
    All.: Di Carlo.
    A disp.: 1 Bagnolini, 56 Tomasella, 3 Tentardini, 27 Podda, 73 Ghirardello, 77 Minta, 78 Conti.

    ARBITRO: Silvestri di Roma1 (assistenti Andreano di Foggia e Macripò di Siena; IV uff. Cerbasi di Arezzo, op. FVS Petrov di Roma1).

