Serie C, Perugia generoso e sfortunato: Ravenna in dieci, ma finisce 1-1

  • Gennaio 30, 2026
  DUE MONDI SPORT
    • Buona prestazione, personalità e tante occasioni, ma al Perugia non basta: contro il Ravenna finisce 1-1 al termine di una gara che lascia più di un rimpianto ai biancorossi, soprattutto per quanto visto nella ripresa.

    L’avvio è però di marca ospite. Nei primi minuti il Ravenna spaventa Gemello colpendo un palo che gela il “Curi” e costringe il Perugia a una partenza attenta. La squadra di Tedesco cresce con il passare dei minuti e al 18’ del primo tempo trova il meritato vantaggio: azione insistita dei biancorossi, palla che resta viva in area e Montevago è il più rapido di tutti a trovare lo spazio giusto per battere Anacoura e firmare l’1-0.

    Il Perugia sembra in controllo, ma al 33’ arriva il pareggio del Ravenna: Tenkorang approfitta di un’ indecisione della difesa biancorossa e ristabilisce l’equilibrio, punendo oltre misura una squadra che fino a quel momento aveva tenuto il campo con ordine e intensità.

    Nella ripresa il copione cambia nettamente. È un Perugia più aggressivo, che alza il ritmo e schiaccia il Ravenna nella propria metà campo. L’espulsione di Scaringi al 23’ , per somma di ammonizioni, accentua ulteriormente il buon momento biancorosso. Le occasioni si moltiplicano: Manzari sfiora il gol con una splendida punizione che si stampa sulla traversa, poi nel finale è un vero assedio.

    Tedesco prova tutte le carte dalla panchina e trova segnali incoraggianti dall’esordio di Canotto, subito intraprendente e capace di far vedere un piede educato e personalità. Ma, nonostante le tante chance create e un Ravenna rintanato in dieci uomini, il gol vittoria non arriva.

    Finisce così 1-1, con il Perugia che esce dal campo tra gli applausi ma anche con la consapevolezza di aver lasciato per strada due punti. La prestazione c’è stata, così come l’atteggiamento: ora servirà più cinismo sotto porta per trasformare il buon gioco in vittorie.

    Perugia-Ravenna 1-1

    RETI: 18′ pt Montevago, 33′ pt Tenkorang

    PERUGIA: 1 Gemello, 5 Angella, 9 Montevago (40′ st 90 Nepi), 15 Dell’Orco, 16 Bartolomei (18′ st Joselito), 20 Tumbarello, 28 Riccardi, 31 Tozzuolo, 32 Megelaitis, 77 Manzari (18′ st Canotto), 98 Bolsius (7′ st 11 Bacchin). All. Tedesco. A disp.: 12 Moro, 22 Vinti, 6 Giunti, 13 Stramaccioni, 17 Terrnava, 19 Dottori, 23 Lisi, 71 Rondolini, 78 Napolano.

    RAVENNA: 1 Anacoura, 5 Solini, 6 Di Marco (14′ st 3 Falbo), 8 Rossetti, 11 Rrapaj (34′ st 4 Mandorlini), 16 Tenkorang, 19 Spini, 21 Esposito (44′ st 44 Buanconi), 27 Corsinelli, 47 Scaringi, 79 Italeng (43′ st Okaka). All. Marchionni. A disp.: 11 Stagni, 24 Borra, 10 Viola, 18 Lucini, 20 Calandrini, 23 Fischnaller, 76 Karim, 77 Da Pozzo.

    ARBITRO: Renzi di Pesaro
    ASSISTENTI: Di Meo di Nichelino e Bianchi di Pistoia
    IV UFFICIALE: Dini di Città di Castello
    OPERATORE FVS : Lauri di Gubbio

    ESPULSIONI: 23′ st Scaringi per somma di ammonizioni

    AMMONITI: 45′ pt Tedesco

    NOTE: spettatori 3.053

