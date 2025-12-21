Serie C, Perugia-Forlì 4-0, poker scaccia crisi

(DMN) Perugia – Nell’ultima giornata del girone di andata il Perugia ritrova il sorriso e lo fa nel modo migliore, superando nettamente il Forlì con un secco 4-0 che interrompe la serie di tre sconfitte consecutive e riavvicina i biancorossi alla zona salvezza. Al “Curi” va in scena una prestazione convincente sotto ogni punto di vista, con una squadra compatta, intensa e sempre padrona del gioco.

L’avvio è subito deciso e al 17’ il Perugia sblocca il risultato dal dischetto, concesso per una vistosa trattenuta su Tozzuolo, vista solo alla VFS: Manzari è freddo dagli undici metri e porta avanti i suoi. I biancorossi continuano a spingere e al 20’ trovano il raddoppio con Montevago, bravo a finalizzare una manovra rapida e ben costruita da un ottimo Bacchin. Il Forlì fatica a reagire e nel finale di primo tempo arriva anche il terzo gol, ancora su rigore – questa volta procurato da Bacchin -ancora con Manzari, che firma la doppietta personale al 44’.

Nella ripresa la squadra di Tedesco controlla senza affanni, continuando a macinare gioco. Spiccano le prove di Tumbarello, vero motore del centrocampo, e di Bacchin, sempre pericoloso sulla corsia offensiva. Il momento importante arriva al 26’ della ripresa, quando Joselito, al rientro in campo dopo diverse settimane, trova il gol del definitivo 4-0: una rete accolta dall’abbraccio di tutti i compagni, simbolo di un gruppo ritrovato. All’85’ il grifo sfiora il pokerissimo con un palo colpito dalla distanza da Montevago con il portiere in uscita.

Il triplice fischio sancisce una vittoria pesante non solo per la classifica, ma anche per il morale. Davanti ai 3.053 spettatori paganti, il Perugia manda un segnale forte: la strada per la salvezza passa da prestazioni come questa.

PERUGIA – FORLÌ 4- 0

RETI: 17′ (rig) e 44′ pt Manzari (rig.),20′ pt Montevago, 26′ st Joselito

PERUGIA: 1 Gemello, 5 Angella, 9 Montevago (44′ st 30 Giardino), 11 Bacchin (34′ st Matos), 15 Dell’Orco, 16 Bartolomei, 20 Tumbarello (34′ st Torrasi), 28 Riccardi, 31 Tozzuolo, 32 Megelaitis (44′ st 19 Dottori), 77 Manzari (18′ st Joselito).

A disp.: 12 Moro, 22 Vinti, 6 Giunti, 17 Terrnava, 26 Calapai, 71 Rondolini, 76 Peruzzi, 98 Giraudo.

All.: Tedesco.

FORLÌ: 22 Martinetti, 3 Menarini (18′ st 8 Ripani), 4 Saporetti, 7 Petrelli, 10 Macri (13′ pt 21 Scorza), 11 Farinelli, 23 De Risio, 24 Cavallini (18 st 14 Spinelli), 25 Elia, 27 Manetti (18′ st 2 Mandrelli), 30 Coveri (33′ st 6 Franzolini).

A disp.: 1 Calvani, 12 Velaj, 9 Manuzzi, 16 Valentini, 17 Monaco, 18 Giovannini, 29 Graziani, 33 Saporetti.

All.: Miramari.

ARBITRO: Alessandro Recchia di Brindisi

ASSISTENTI: Giulia Tempestilli di Roma2 – Davide Fabrizi di Frosinone

IV UFFICIALE: Gerardo S. Caruso di Viterbo

OPERATORE FVS: Matteo Lauri di Gubbio

NOTE: spettatori paganti 3.053