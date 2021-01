Serie C, Perugia-Feralpisalò 3-2

La terza vittoria consecutiva é firmata da Minesso, Falzerano e Burrai

(DMN) Perugia – L’ultima gara del girone di andata del Perugia consegna ai grifoni la terza vittoria consecutiva. Il 3-2 ottenuto contro la Feralpisalò, probabilmente, non rende giustizia per quanto espresso in campo dagli uomini di Fabio Caserta.

Per la seconda gara consecutiva il tecnico biancorosso ha scelto il 4-3-3 con Fulignati in porta, Elia e Crialese esterni di difesa con Angella e Sgarbi centrali, Moscati e Vanbaleghem ad affiancare Burrai in mediana con Falzerano e Minesso a sostegno di Murano.

Il Perugia gioca bene in avvio ma al 27′ un’indecisione di Fulignati concede a Ceccarelli la possibilità di portare in vantaggio i suoi. È solo un episodio però.

Al 36′ Crialese pennella perfettamente per Minesso che segna il suo quinto gol di testa in tre partite consecutive.

Nella ripresa è sempre la squadra di Caserta a fare la gara e al 57′ da un calcio di rigore parato a Minesso, Falzerano ha trovato il tocco vincente per siglare il suo primo gol in campionato. Tre minuti più tardi, Burrai dal dischetto ha allungato il risultato a favore dei grifoni .

A tempo scaduto Guerra ha imitato le gesta di Falzerano, dopo un rigore sbagliato da Petrucci, ed ha fissato il finale sul 3-2.

Una vittoria che ci ferma le importanti potenzialità del gruppo , la bravura del tecnico e che lancia il Perugia verso le zone importanti della graduatoria.

Perugia : 1 Fulignati, 4 Sgarbi, 5 Angella, 7 Elia (77′ 2 Rosi) , 8 Burrai, 11 Murano (73′ 16 Lunghi) , 14 Crialese, 17 Moscati (46′ 13 Sounas) , 18 Minesso (64′ 32 Vano), 19 Vanbaleghem, 23 Falzerano (73′ 28 Kouan)



A disposizione: 12 Bocci, 22 Baiocco, 3 Favalli, 6 Monaco, 15 Konate, 24 Negro, 27 Cancellotti



Allenatore: Fabio Caserta

Feralpisalò: 22 De Lucia, 2 Bergonzi, 8 Guidetti (39′ 27 Libera Hergheligiu) , 9 Miracoli (61′ 7 Petrucci) , 10 Ceccarelli (61′ 19 D’Orazio) , 13 Legati, 14 Vitturini (73′ 3 Brogni) , 21 Carraro, 28 Farabegoli, 30 Gavioli (61′ 11 Tulli) , 32 Guerra

A disposizione: 1 Liverani, 4 Giani, 6 Bacchetti, 26 Pinardi, 31 Rizzo

Allenatore: Massimo Favanelli

Arbitro: Sig. Davide Moriconi della sezione di Roma 2



Assistenti: Sig. Francesco Ciancaglini di Vasto e Sig. Giuseppe Pellino di Frattamaggiore



IV Ufficiale: Sig. Davide Di Marco di della sezione di Ciampino



Marcatori: 25′ Ceccarelli, 36′ Minesso, 57′ Falzerano, 60′ Burrai (R), 94′ Guerra



Ammoniti: Bergonzi, Carraro



Espulsi:

Recupero: 1′ pt, 4′ st

Spettatori: porte chiuse