Serie C, Perugia-Cesena 1-2

Grifo messo a nudo, Murano bomber double face

(DMN) Perugia – il Perugia di Fabio Caserta, al “Renato Curi”, non riesce a confermare quanto di buono aveva fatto nelle precedenti uscite e fa un passo indietro anche in classifica. I tre punti in palio nella sfida tra Perugia e Cesena, valida per la terza giornata del campionato di Serie C, girone B, li conquistano i bianconeri di Romagna che approfittano di un Perugia grossolano dal punto di vista del gioco e atleticamente in difficoltà.

Caserta punta sul ‘suo’ collaudato 4-3-3 e spiazza tutti scegliendo Dragomir nel tridente offensivo con Melchiorri e Murano; Sounas, Burrai e Kouan a centrocampo con Rosi, Angella, Negro e Crialese davanti a Fulignati.

Dopo 30 secondi di gara il Cesena si rende pericoloso sfruttando una disattenzione della retroguardia biancorossa. La squadra di Caserta, al piccolo trotto, al 19′ trova in vantaggio con Murano, novanta secondi dopo, un grossolano Angella mette Caturano in condizione di trovare l’immediato pari. Il Perugia non molla, colpisce una traversa con Melchiorri e sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Kouan.

Nella ripresa, nonostante gli ottimi spunti di Elia, entrato dalla panchina al posto di un non pervenuto Dragomir, il Perugia va sotto: al 20′ sugli sviluppi di un calcio di punizione, Murano tocca la palla di testa mettendola alle spalle di un incolpevole Fulignati . Secondo gol dell’ex attaccante del Potenza ma questa volta sbagliata: un bomber double face.

Se non con qualche timido tentativo , nei 25 minuti restanti, il Perugia non crea troppi grattacapi alla retroguardia bianconera.

Un passo indietro, una sconfitta inaspettata che mette a nudo le difficoltà che il Perugia sta attraversando in questo anomalo inizio di stagione.

Perugia : 1 Fulignati; 2 Rosi, 5 Angella, 8 Burrai, 9 Melchiorri (23’st 18 Minesso), 10 Dragomir (1′ 7 Elia), 11 Murano, 13 Sounas (11’st 20 Bianchimano), 14 Criales, 24 Negro, 28 Kouan

A disposizione: 22 Baiocco, 3 Favalli, 4 Sgarbi, 16 Lunghi, 17 Moscati, 23 Falzerano, 25 Tozzuolo, 27 Cancellotti, 29 Regen

Allenatore: Fabio Caserta

Cesena : 22 Satalino; 2 Longo ( 15’st 27 Gonnelli) , 9 Caturano, 10 Russini (15’st 7 Zecca), 13 Ricci, 15 Ciofi, 16 Favale, 18 Collocolo, 20 Bortolussi (32’st 4 Sala), 25 Petermann, 32 Cappellini (26’st 5 Steffè)

A disposizione: 30 Bizzini, 33 Nardi, 3 Maddaloni, 6 Aurelio, 7 ecca, 14 Capanni, 19 Nanni, 27 Gonnelli, 28 Koffi, 29 Campagna

Allenatore: Viali William

Arbitro: Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto

Assistenti: Luca Testi di Livorno e Marco Lencini di Lucca. uomo

IV uomo: Matteo Centi di Viterbo.

Marcatori: 19′ Murano, 20′ Caturano, 20’st Autorete Murano



Ammoniti: Cappellini, Kouan, Dragomir, Petermann



Espulsi: –

Recupero: Pt. 1 min., St. 4 min.