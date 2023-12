Serie C, Perugia-Cesena 0-3

Troppo Cesena per un piccolo Perugia

(DMN) Perugia – seconda sconfitta consecutiva per il Perugia. Dopo l’esonero di Baldini e l’arrivo in panchina dell’ex tecnico della Primavera, Formisano, i Grifoni cadono per la prima volta in stagione al “Renato Curi”. Nonostante il cambio di modulo e di interpreti (vedi la novità Furlan in porta al posto di Adamonis) i grifoni inciampano nella peggiore sconfitta di questo campionato. Il Perugia, dopo la sosta natalizia, tornerà in campo il 7 gennaio , sempre a Pian di Massiano, contro la Lucchese.

PERUGIA: 22 Furlan, 6 Vulikic, 7 Paz, 10 Matos (42′ st 32 Lomangino), 15 Dell’Orco (25′ st 96 Viti), 16 Bartolomei (16′ st 21 Cudrig), 20 Ricci (25′ st 73 Polizzi), 25 Morichelli (1′ st 94 Mezzoni), 26 Santoro, 28 Kouan, 71 Bozzolan. A disp: 1 Abibi (GK), 12 Adamonis (GK), 3 Cancellieri, 14 Bezziccheri, 18 Acella, 24 Torrasi, 91 Souare. All.: Alessandro Formisano

CESENA: 1 Pisseri, 5 Varone (15′ st 70 Francesconi), 7 Donnarumma, 8 Saber (15′ st 14 Berti), 10 Kargbo (38′ st 11 Ogunseye), 17 Adamo (28′ st 24 Pierozzi), 18 Corazza (15′ st 9 Shpendi), 19 Prestia, 20 De Rose, 28 Silvestri, 73 Pieraccini. A disp.: 34 Veliaj (GK), 61 Siano (GK), 3 Pitti, 4 Chiarello, 6 Bumbu, 13 Coccolo, 25 David, 30 Giovannini All.: Domenico Toscano

ARBITRO: Simone Galipo’ di Firenze (Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Stefano Franco di Padova) IV° UFFICIALE: Roberto Lovison di Padova

RETI: 18′ pt e 39′ pt Saber, 24′ st Berti