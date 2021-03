Serie C, Perugia-Carpi 2-0

Murano e Minesso regalano i tre punti

(DMN) Perugia – Vittoria di straordinaria importanza per il Perugia di Fabio Caserta che dopo tre passi falsi torna a vincere e accorcia in classifica approfittando anche della sconfitta del Padova in quel di Matelica.

4-3-3 per Caserta con Fulignati in porta, Monaco e Sgarbi coppia centrale con Elia e Crialese terzini, Vambaleghem e Kouan ai lati di Moscati e Minesso e Murano a sostegno di Melchiorri.

Pochesci punta sul 3-4-1-2 con Rossi tra i pali, Gozzi, Venturi e Sabotic in difesa, Marcellusi, Fofana, Bellini e Lomolino con Cejas alle spalle di Giovannini e De Cenco.

La cronaca

Primo tempo

1′ inizia Perugia Carpi: prima palla al Perugia. Maglia rossa per il Perugia con pantaloncini bianchi e calzettoni rossi, completo nero per gli ospiti. il capitano del Perugia è Melchiorri.

15′ Perugia vivace ma non trova ancora il varco giusto

19′ bel tiro di Melchiorri dai 25 metri, Rossi si salva in angolo

22′ tentativo del Carpi con De Cenco, Fulignati si rifugia in angolo

27′ schiacciata di testa di Lomolino sugli sviluppi di un calcio di punizione: palla di poco fuori

30′ infortunio per Crialese, entra Favalli

35′ punizione di Moscati, Rossi respinge corto, Murano è lesto e porta il Perugia avanti: 1-0

39′ Incursione di Murano che tenta un pallonetto che sfiora la traversa

42′ bel tiro di melchiorri dai 25 metri, respinge Rossi

45′ assegnati 2′ di recupero

45+2′ termina la prima frazione

Secondo tempo

46′ inizia la ripresa, nel Carpi esce Sabotic per far posto a Valori

49′ ammonito Kouan

59′ nel Carpi entrano De Sena, Bayeye e Ghion per Cejas, Marcellusi e De Cenco

64′ Sounas prende il posto di Murano

68′ calcio di punizione di Minesso dai 25 metri: 2-0

69′ nel Carpi Ferretti prende il posto di Bellini

75′ Vano prende il posto di Kouan e Canellotti quello di Sgarbi infortunato

78′ bel tiro di Minesso, palla in angolo

90′ assegnati 5′ di recupero

90+5′ finisce 2-0

Perugia : 1 Fulignati, 4 Sgarbi (75′ 27 Cancellotti) , 6 Monaco, 7 Elia, 9 Melchiorri, 11 Murano (64′ 13 Sounas) , 14 Crialese (30′ 3 Favalli) , 17 Moscati, 18 Minesso, 19 Vanbaleghem, 28 Kouan (75′ 32 Vano)



A disposizione: 25 Minelli, 12 Bocci, 5 Angella, 8 Burrai, 10 Di Noia, 16 Lunghi, 20 Bianchimano



Allenatore: Sig. Fabio Caserta

Carpi: 12 Rossi, 8 Bellini (69′ 18 Ferretti) , 9 De Cenco (59′ 19 Bayeye), 13 Sabotic (46′ 6 Valori), 15 Giovannini, 17 Marcellusi (59′ 10 De Sena), 21 Fofana, 23 Venturi, 24 Ceijas (59′ 16 Ghion), 25 Gozzi, 26 Lomolino



A disposizione: 1 Pozzi, 2 Eleuteri, 3 Ercolani, 11 Matorelli, 20 Offidani, 32 Cavazza, 35 Tripoli

Allenatore: Sig. Sandro Pochesci

Arbitro: Sig. Simone Galipo’ della sezione di Firenze



Assistenti: Sig.ri Stefano Galimberti della sezione di Seregno e Giuseppe Luca Lisi della sezione di Firenze.



IV Ufficiale: Mattia Caldera sezione di Como.



Marcatori: 35′ Murano, 68′ Minesso



Ammoniti: Sabotic, Venturi, Kouan, Pochesci (allenatore Carpi per proteste), Monaco, Vano



Espulsi:

Recupero: 2′ pt, 5 ‘ st

Spettatori: porte chiuse