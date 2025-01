Serie C, Perugia-Carpi 1-0, Lisi decide, Gemello chiude la porta

(DMN) Perugia – Il Perugia torna a vincere e lo fa di misura, sul Carpi, grazie ad un rigore messo a segno da Lisi ad inizio ripresa. Una gara non bella ma difficile. Sbloccata dal numero 23 e resa complicata dal calcio di rigore con conseguente espulsione di Mezzoni per somma di ammonizioni, neutralizzato da Gemello al 35′ della ripresa. Lo stesso portiere ex Toro si è reso protagonista, al rientro in campo dopo quasi un mese, di importanti parate che hanno salvato il risultato.

PERUGIA: 1 Gemello, 6 Giunti, 9 Montevago (49′ st 4 Leo), 10 Matos (32′ st 7 Bacchin), 15 Dell’Orco, 18 Di Maggio, 23 Lisi (22′ st 17 Cisco), 24 Torrasi (22′ st 29 Broh), 28 Riccardi, 94 Mezzoni, 98 Giraudo. A disp.: 12 Yimga (GK), 22 Albertoni (GK), 13 Amoran, 16 Bartolomei, 30 Marconi, 67 Plaia, 73 Polizzi. All.: Lamberto Zauli

CARPI: 1 Sorzi, 2 Verza (5′ st Calanca), 3 Cecotti (38′ st 19 Rossini), 6 Zagnoni, 7 Stanzani (22′ st 10 Saporetti), 11 Amayah (22′ st 70 Campagna), 13 Panelli, 20 Puletto, 24 Casarini, 27 Gerbi, 90 Figoli (38′ st 29 Petito). A disp.: 22 Pezzolato (GK), 32 Furghieri (GK), 31 Mazzoni, 77 Visani. All.: Cristian Serpini

ARBITRO: Alessandro Pizzi di Bergamo (Carlo De Luca di Merano, Federico Mezzalira di Varese) IV° UFFICIALE: Mario Picardi di Viareggio

RETI: 2′ st Lisi

NOTE: Serata nuvolosa. Presenti 3418 spettatori (di cui 27 ospiti). Espulso Mezzoni (P) al 34′ del st per doppia ammonizione. Ammoniti: Verza (C), Zagnoni (C), Cecotti (C), Matos, Calanca (C), Torrasi