Serie C, Perugia-Bra 1-1, è subito Nepi

  • Redazione
  • Gennaio 11, 2026
  • DUE MONDI SPORT
  Letto 38

    • (DMN) Perugia – Il Perugia esce dal campo con più di un rimpianto al termine di una gara condizionata dagli episodi. Il match si mette subito in salita per i biancorossi a causa di una grave indecisione di Gemello, che spiana la strada al vantaggio ospite e costringe la squadra di Tedesco a rincorrere per lunghi tratti.

    Il Grifo però non si disunisce, prende campo e costruisce diverse occasioni, aumentando la pressione soprattutto nella ripresa. Nel finale la partita si accende: il Perugia reclama con forza un calcio di rigore per un contatto in area non sanzionato dall’arbitro Pizzi, mentre poco dopo vede annullarsi una rete di Tumbarello tra le proteste del pubblico del “Curi”.

    Al 91’ l’ennesima beffa sembra materializzarsi quando Giunti, con un gran tiro da fuori area, centra in pieno il palo. Quando tutto sembra perduto, arriva però il meritato pareggio: Nepi, nuovo acquisto entrato ad inizio ripresa, trova il guizzo giusto e firma l’1-1 che fa esplodere lo stadio.

    Un pareggio che lascia l’amaro in bocca, ma anche segnali positivi di carattere e reazione per il Perugia.

    PERUGIA: 1 Gemello, 9 Montevago (1′ st 90 Nepi), 11 Bacchin, 15 Dell’Orco, 16 Bartolomei (40′ st 30 Giardino), 20 Tumbarello (29′ st 6 Giunti), 26 Calapai (18′ st Lisi), 28 Riccardi, 31 Tozzuolo, 32 Megelaitis (18′ st Joselito), 77 Manzari.
    All.: Tedesco.
    A disp.: 12 Moro, 22 Vinti, 10 Matos, 17 Terrnava, 18 Perugini, 30 Giardino, 71 Rondolini, 74 Bellali.

    BRA: 22 Renzetti, 3 Rottensteiner, 6 Sganzerla, 8 Tuzza (31′ st 37 Leoncini), 11 Sinani (28′ st Minaj), 14 Lionetti, 17 Fiordaliso, 27 Campedelli, 29 Maressa, 31 De Santis, 92 Baldini (28′ st Capac).
    All.: Nisticò.
    A disp.: 1 Franzini, 2 Lia, 4 Cannistra, 16 Armstrong, 34 Rabuffi, 77 Brambilla, 80 Fioccardi.

    ARBITRO: Pizzi di Bergano
    ASSISTENTI: Rosania di Finale Emilia, Turra di Milano
    IV UFFICIALE: Leorsini di Terni
    OPERATORE FVS: Lauri di Gubbio

    NOTE: spettatori 3.521.

    AMMONITI: 29′ pt Bartolomei, 34′ pt Fiordaliso, 36′ st Gemello

