Serie C, Perugia-Ascoli 0-2, sconfitta casalinga

  • Settembre 14, 2025
  • DUE MONDI SPORT
    • (DMN) Perugia – brutta sconfitta interna per i grifoni guidati da Vincenzo Cangelosi. Dopo i tre pareggi in altrettante gare di avvio torneo, i biancorossi sono incappati in uno stop interno contro l’Ascoli di Tomei, guidato in panchina da Agostinone.

    Il tecnico siciliano ha scelto ancora il 4-3-3 con Gemello in porta Megelaitis, Angella, Dell’Orco e Yabre in difesa, Broh, Torrasi e Giunti a centrocampo con Manzari e Kanute a sostegno di Montevago. 

    Ottimo inizio di gara degli ospiti con un paio di folate offensive che hanno immediatamente impegnato Gemello.  Per il Perugia un solo vero squillo firmato Giunti.

    Dopo tre interventi del VFA nel primo tempo, nella ripresa la tecnologia è determinante per assegnare un calcio di rigore ai biancorossi poi trasformato da Gori al 29′. Al 41′ è Pagliai, subebtrato dalla panchina a mettere il sigillo definitivo sulla gara.

    PERUGIA: 1 Gemello, 3 Yabre, 5 Angella (30′ st 26 Calapai), 6 Giunti (22′ st 4 Joselito), 7 Kanoute (11′ st 10 Matos), 9 Montevago, 15 Dell’Orco, 21 Broh (11ì st 21 Tumbarello), 24 Torrasi (30′ st 29 Ogunseye), 32 Megelaitis, 77 Manzari. A disp: 12 Moro (GK), 22 Vinti (GK), 4 Joselito, 10 Matos, 11 Bacchin, 17 Terrnava, 18 Perugini, 33 Brunori, 98 Giraudo. All.: Vincenzo Cangelosi

    ASCOLI: 1 Vitale, 23 Alagna, 30 Curado, 3 Nicoletti, 17 Guiebre, 4 Damiani, 62 Milanese (34′ st 6 Ndoji); 7 Silipo (17′ st 10 Del Sole), 25 Rizzo Pinna (40′ st 9 Chakir), 15 D’Uffizi (16′ st 11 Oviszach – 34′ st 2 Pagliai), 35 Gori. A disp: 41 Brzan, 46 Barosi, 18 Corazza, 19 Menna, 24 Bando, 27 Cozzoli, 29 Palazzino, 33 Rizzo, 80 Corradini. All.: Giuseppe Agostinone (Tomei squalificato)

    ARBITRO: Stefano Striamo di Salerno (Tommaso Tagliafierro di Caserta e Nirintsalama T. Andriambelo di Roma) IV° UFFICIALE: Leonardo Di Mario di Ciampino Operatore FVS: Andrea Barcherini di Terni

    RETI: 29′ st (rig.) Gori, 41′ st Pagliai

