Serie C, Perugia-Arezzo 3-0

Elia, Falzerano e Kouan regalano il derby dell’Etruria ai grifoni

(DMN) Perugia – Un ottimo Perugia batte l’Arezzo e accorcia in classifica a -1 dalla vetta. Il derby dell’Etruria è ancora una volta biancorosso grazie alle marcature di Elia, Falzerano e Kouan.

Caserta sceglie il 4-3-3- con Fulignati in porta, Cancellotti, Angella, Sgarbi e Favalli in difesa, Sounas, Burrai e Vanbaleghem a centrocampo con Elia e Falzereano a sostegno del centravanti Vano.

Stellone, tecnico dell’Arezzo sceglie il 4-4-2 con Sala in porta, Ventola, Borghini, Pinna e Luciani in difesa, Belloni, Altobelli, Di Paolantonio e Benucci a centrocampo con Piu e il grande ex Cutolo davanti

La cronaca

Primo tempo

1′ inizia il derby dell’Etruria, il primo possesso della partita è del Perugia

3′ colpo di testa di Vano, di poco fuori

6′ tentativo di Cutolo, a lato

7′ bel cross di Elia, colpo di testa di Vano, palla di poco a lato

8′ erroraccio di Fulignati in disimpegno verso Cancellotti, la difesa del Perugia ci deve mettere una toppa

12′ Vano recupera palla, passa a centro palla ad Elia che scarta un avversario e batte Sala. 1-0

14′ Cross di Favalli, velo di Vano, arriva Falzerano e raddoppia. 2-0

21′ destro ad incrociare di Piu, palla in angolo

25′ destro di Falzerano dai 20 metri, tra le braccia di Sala

33′ doppia ribattuta su tentativo di Favalli, prima Sala poi Ventola gli negano la gioia del gol

43′ gesto di fair play di Falzerano che dopo che l’arbitro ha assegnato un angolo al Perugia, ha ammesso di aver toccato la palla per ultimo

44′ ammonito Vano per aver allontanato la sfera a gioco fermo

45′ assegnato 1′ di recupero

45+1′ termina la prima frazione

Secondo Tempo

1′ la ripresa si apre con l’ingresso di Bianchimano per Vano