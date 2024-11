Serie C, Perugia-Arezzo 2-0, il grifo fa suo il derby dell’Eteuria

(DMN) Perugia – prima vittoria di Lamberto Zauli sulla panchina del Perugia. Dopo la figuraccia di Pineto, i grifoni si riscattano conquistando il derby dell’Etruria contro i rivali dell’Arezzo guidati da Emanuele Troise. Le reti sono state messe a segno da Di Maggio (per distacco il migliore in campo) e da Montevago. Mercoledì la sfida verrà replicata in Coppa Italia.

PERUGIA: 1 Gemello, 6 Giunti, 9 Montevago (44′ st 4 Leo), 10 Matos (32′ st 7 Bacchin), 13 Amoran, 18 Di Maggio (44′ st 30 Marconi), 23 Lisi, 24 Torrasi, 67 Plaia (44′ st 16 Bartolomei), 94 Mezzoni, 98 Giraudo. A disp: 12 Yimga (GK), 22 Albertoni (GK), 3 Morichelli, 19 Palsson, 20 Ricci, 33 Agosti, 45 Sylla, 47 Squarzoni. All.: Lamberto Zauli

AREZZO: 1 Trombini; 2 Montini (34′ st 11 Gaddini), 17 Lazzarini, 19 Chiosa, 27 Coccia (1′ st 23 Righetti), 7 Guccione, 16 Mawuli (1′ st 18 Damiani), 6 Renzi, 10 Pattarello (1′ st 20 Santoro), 28 Gucci (21′ st 9 Ogunseye), 21 Tavernelli. A disp : 12 Galli, 22 Borra, 4 Del Fabro, 8 Settembrini, 14 Fiore, 15 Gigli, 26 Bigi, 30 Barboni. All.: Emanuele Troise

ARBITRO: Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino (Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Federico Fratello di Latina) IV° UFFICIALE: Simone Gavini di Aprilia

RETI: 12′ pt Di Maggio, 37′ st Montevago