Serie C, Perugia-Arezzo 0-0, pari “stretto”

(DMN) Perugia – termina a reti inviolate, tra due vecchi amici calciatori, oggi allenatori, Tedesco e Bucchi, il derby dell’Eteuria tra Perugia ed Arezzo. Un pari che allunga la serie positiva da quando il tecnico siciliano è sulla panchina biancorossa ma che per i grifoni può definirsi “stretto”, nonostante la squadra umbra, in lotta per la salvezza, si sia ritrovata davanti la capolista del girone, con ben 24 punti in più.

Da rivedere infatti, il presunto fallo da rigore su Montevago non ravvisato dall’arbitro anche dopo la revisione alla VFS ed il secondo giallo che ha portato all’espulsione di un ottimo Manzari. Oltre il 90′ il Perugia ha anche colpito una traversa con un tiro dalla distanza di Torrasi, deviato quel tanto che basta da Venturi.

PERUGIA Gemello 1, 5 Angella, 7 Kanoute (16′ st Bacchin), 9 Montevago, 16 Bartolomei (33′ st Torrasi) , 20 Tumbarello (16′ st Giunti), 26 Calapai, 28 Riccardi, 31 Tozzuolo, 32 Megelaitis, 77 Manzari

A disp: 12 Moro, 22 Vinti, 3 Yabre, 4 Joselito, 6 Giiunti, 11 Bacchin, 17 Terrnava, 24 Torrasi, 29 Ogunseye, 30 Giardino, 71 Rondolini, 98 Giraudo

Allenatore: Giovanni Tedesco

AREZZO 22 Venturi, 7 Guccione ( 1′ st Iaccarino), 8 Mawuli, 10 Pattarello, 13 Gilli, 15 Gigli, 21 Tavernelli, 24 Chierico, 26 De Col, 37 Righetti, 71 Cianci ( 24′ st Djamanca)

A disp:1 Trombini, 12 Galli, 3 Tito, 11 Djamanca, 14 Meli, 19 Chiosa, 23 Arena, 45 Perrotta, 78 Iaccarino, 83 Ferrara

Allenatore: Cristian Bucchi

Arbitro: Luca de Angeli di Milano

Assistenti: Luca Capriolo di Bari – Pierpaolo Carella dell’Acquila

Quarto ufficiale: Marco di Loreto di Terni

Operatore FVS: Matteo Lauri di Gubbio

Marcatori:

NOTE: serata umida. Presenti 5152 spettatori (di cui 1 ospiti).

Espulsi Iaccarino (A), Manzari (P). Ammoniti Manzari (P), Guccione (A), Kanoutè (P), De Col (A), Gigli (A), Righetti (A)