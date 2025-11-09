Serie C, Perugia-Arezzo 0-0, pari “stretto”

    • (DMN) Perugia – termina a reti inviolate, tra due vecchi amici calciatori, oggi allenatori, Tedesco e Bucchi, il derby dell’Eteuria tra Perugia ed Arezzo. Un pari che allunga la serie positiva da quando il tecnico siciliano è sulla panchina biancorossa ma che per i grifoni può definirsi “stretto”, nonostante la squadra umbra, in lotta per la salvezza, si sia ritrovata davanti la capolista del girone, con ben 24 punti in più.

    Da rivedere infatti, il presunto fallo da rigore su Montevago non ravvisato dall’arbitro anche dopo la revisione alla VFS ed il secondo giallo che ha portato all’espulsione di un ottimo Manzari. Oltre il 90′ il Perugia ha anche colpito una traversa con un tiro dalla distanza di Torrasi, deviato quel tanto che basta da Venturi.

    PERUGIA Gemello 1, 5 Angella, 7 Kanoute (16′ st Bacchin), 9 Montevago, 16 Bartolomei (33′ st Torrasi) , 20 Tumbarello  (16′ st Giunti), 26 Calapai, 28 Riccardi, 31 Tozzuolo, 32 Megelaitis, 77 Manzari
    A disp: 12 Moro, 22 Vinti, 3 Yabre, 4 Joselito, 6 Giiunti, 11 Bacchin, 17 Terrnava, 24 Torrasi, 29 Ogunseye, 30 Giardino, 71 Rondolini, 98 Giraudo
    Allenatore: Giovanni Tedesco

    AREZZO 22 Venturi, 7 Guccione ( 1′ st Iaccarino), 8 Mawuli, 10 Pattarello, 13 Gilli, 15 Gigli, 21 Tavernelli, 24 Chierico, 26 De Col, 37 Righetti, 71 Cianci ( 24′ st Djamanca)
    A disp:1 Trombini, 12 Galli, 3 Tito, 11 Djamanca, 14 Meli, 19 Chiosa, 23 Arena, 45 Perrotta, 78 Iaccarino, 83 Ferrara
    Allenatore: Cristian Bucchi

    Arbitro: Luca de Angeli di Milano
    Assistenti: Luca Capriolo di Bari – Pierpaolo Carella dell’Acquila
    Quarto ufficiale: Marco di Loreto di Terni
    Operatore FVS: Matteo Lauri di Gubbio

    Marcatori: 

    NOTE: serata umida. Presenti 5152 spettatori (di cui 1 ospiti).

    Espulsi Iaccarino (A), Manzari (P). Ammoniti Manzari (P), Guccione (A), Kanoutè (P), De Col (A), Gigli (A), Righetti (A)

