Il pari firmato Falletti. Ma che incrocio al 92′!

(DMN) Palermo – La capolistaTernana torna con un buon pari dalla trasferta in terra siciliana nella tana del Palermo di Roberto Boscaglia.

Al “Renzo Barbera” Lucarelli sceglie ancora il collaudato 4-2-3-1 con Iannarilli in porta, Kontek e Boben centrali di difesa con capitan Defendi e Aniello Salzano sugli esterni, Palumbo e Damian in mediana con Partipilo, Cesar Falletti e Furlan alle spalle di Vantaggiato.

Il tecnico dei siciliani ha invece puntato sul 4-3-3 con Pelagotti tra i pali, Accardi , Palazzi, Somma e Crivello in difesa, Odjer, De Rose e Luperini a centrocampo con Kanoute, Lucca e Valente in attacco.

Nel primo tempo la gara si rivela tecnica e divertente, la prestazione della Ternana è condizionata dal doppio cambio a cui é stato costretto Lucarelli al 30′ con l’uscita dal campo di Defendi e Partipilo per far posto a Laverone e Peralta.

La ripresa si apre con il colpo di testa vincente di Lucca che dopo pochi secondi di gioco porta in vantaggio i rosanero di Boscaglia.

Al 73′ Damian entra in area sulla destra, passa al centro per Ferrante – da poco entrato in campo – che si gira e fa arrivare la sfera a Falletti che , da due passi, mette a segno il più classico dei gol dell’ex e riequilibra le sorti dall’incontro.

Al 92′ é protagonista ancora Cesar Falletti che colpisce l’incrocio dei pali con un calcio di punizione d’autore, la palla finisce sui piedi di un compagno che non riesce a ribadire in rete. Dopo 5′ di recupero la sfida de “La Favorita” termina in parità.

Nel prossimo turno la capolista Ternana ospiterà al ‘Liberati’ la Casertana. Il fischio d’inizio é in programma lunedì 8 febbraio alle 21.





Palermo (4-3-3): Pelagotti; Accardi (22′ st Doda), Palazzi, Somma, Crivello (C.); Odjer (22′ st Broh), De Rose, Luperini; Kanouté (22′ st Silipo), Lucca (36′ st Saraniti), Valente (34′ st Floriano). A disp.: Fallani, Corrado, Floriano, Martin, Santana, Lancini, Peretti. All.: Roberto Boscaglia

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (Cap., 30′ pt Laverone), Boben, Kontek, Salzano; Palumbo (30′ st Paghera), Damian; Partipilo (30′ pt Peralta), Falletti, Furlan (15′ st Ferrante); Vantaggiato (15′ st Raičević). A disp.: Vitali, Mammarella, Proietti, Torromino, Russo, Suagher, Frascatore. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Paride Tremolada (Monza)

Assistenti: Alberto Zampese (Bassano del Grappa), Andrea Torresan (Bassano del Grappa)

IV Ufficiale: Alberto Ruben Arena (Torre del Greco)

Marcatori: 1′ st Lucca (P.), 28′ st Falletti (T.)

Ammoniti: Furlan (T.), Somma, Odjer, Luperini e De Rose (P.)

Recuperi: 1/5