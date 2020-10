Serie C, Paganese-Ternana 0-3

In Campania il primo squillo stagionale

(DMN) Pagani – dopo il pareggio interno contro la Viterbese all’esordio, la Ternana di Cristiano Lucarelli ha trovato la prima vittoria stagionale nella gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, . Ieri pomeriggio, a Pagani, il tecnico livornese ha festeggiato con un giorno di anticipo il suo compleanno (oggi compie 45 anni, auguri) vincendo la gara con una prestazione convincente dei suoi. Al ‘Comunale Marcello Torre’ Lucarelli ha disegnato le Fere con il 4-2-3-1 con Iannarilli tra i pali, capitan Defendi, Suagher, Diakité e Mammarella in difesa, Damian e Kontek in mediana con Partipilo, Falletti e Furlan alle spalle di Vantaggiato. Da segnalare nella ripresa l’esordio dell’ultimo arrivato Raičević. La Ternana, con una prestazione decisamente positiva, ha ipotecato i tre punti già nella prima frazione grazie alle marcature di Vantaggiato, Damian e Galletti. Nel prossimo turno, in programma mercoledì 7 ottobre alle ore 15, la squadra di Lucarelli ospiterà al Liberati il Palermo di Boscaglia.

Paganese (3-5-1-1): Fasan; Sbampato, Schiavino (Cap.), Cigagna (1′ st Cesaretti); Carotenuto, Benedetti, Bonavolontà (13′ st Scapa), Onescu (25′ st Bramati), Squillace; Guadagni (39′ st Isufaj), Diop (25′ st Mendicino). A disp.: Campani, Bovenzi, Sirignano, Esposito, Perazzolo, Di Palma, Mattia. All.: Alessandro Erra

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (Cap.), Suagher, Diakité, Mammarella (31′ st Russo); Damian (37′ st Proietti), Kontek; Partipilo, Falletti (21′ st Torromino), Furlan (31′ st Peralta); Vantaggiato (21′ st Raičević). A disp.: Vitali, Argento, Ndir, Laverone, Bergamelli. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Mario Vigile (Cosenza)

Assistenti: Massimo Salvalaglio (Legnano), Riccardo Vitali (Brescia)

IV Ufficiale: Ermes Fabrizio Cavaliere (Paola)

Marcatori: 9′ pt Vantaggiato (T.), 20′ pt Damian (T.), 38′ pt Falletti (T.)

Ammoniti: Onescu e Cigagna (P.); Suagher, Damian e Peralta (T.)

Espulsi: Bramati (P.)

Recuperi: 2/4

Note: Osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’addetto stampa della Paganese Calcio, Francesco “Ciccio” De Vivo, prematuramente scomparso lo scorso giugno