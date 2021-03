Serie C, Padova-Perugia 1-0

Decide Firenze

(DMN) Padova – Il Perugia di Fabio Caserta torna dalla importante gara dell’Euganeo di Padova con una sconfitta. L’unico errore della gara costa caro ai grifoni che vedono allontanarsi i padovani di ben 8 lunghezze ma con due gare giocate in più-

Casaerta sceglie ancora il 4-3-3 con Fulignati in porta, Cancellotti, Angella, Sgarbi e Favalli in difesa, Kouan, Burrai e Sounas a centrocampo con Elia e Falzerano a sostegno di Melchiorri.

Mandorlini, squalificato e sostituito in panchina dal vice Raffaele Longo, punta su un modulo speculare con Vannucchi in porta, Germano, Rossettini, Gasbarro e Curcio in difesa, Saber, Ronaldo e Della Latta a centrocampo con Chiricò, l’ex Nicastro e Firenze in attacco.

La cronaca

Primo tempo

1′ inizia la partita. Completo blu per i grifoni, in bianco il Padova. Angella batte il calcio d’inizio.

7′ infortunio muscolare per Marcello Falzerano. Il numero 23 del Perugia chiede il cambio

8′ Minesso in campo per l’infortunato Falzerano

19′ grande parata di Fulignati su azione di calcio d’angolo

23′ tiro di Firenze deviato in angolo

30′ Ammonito Nicastro per fallo su Angella. Espulso il vice allenatore del Perugia, Accursi

33′ ammonito Rossettini per fallo su Elia in ripartenza

34′ punizione insidiosa di Burrai, deviata da un compagno, para Vannucchi

37′ tiro potente di Favalli, parata di Vannucchi. L’azione si ferma per un fallo in attacco di Melchiorri

42′ Elia recupera palla, si porta al limite dell’area e tira ma Vannucchi para

45′ assegnati 2′ di recupero

45+1′ punizione da buona posizione per il Padova ma Firenze calcia sulla barriera

45+2′ ammonito Gasbarro per fallo su Cancellotti. Su calcio di punizione, un colpo di testa di Angella finisce sull’esterno della rete. Il primo tempo termina a reti inviolate.

Secondo tempo

46′ inizia la ripresa. Non ci sono sostituzioni, prima palla ai padroni di casa

61′ bella palla di Melchiorri per Kouan: anticipato

63′ nel padova escono Nicastro e Chiricò per l’ex Paponi e Jelenic. Nel Perugia c’è Moscati per Kouan

73′ Padova in vantaggio con Firenze bravo a sfruttare una sponda: 1-0

79′ Nel Perugia escono Melchiorri, Sounas e Favalli, entrano Murano, Bianchimano e Di Noia

81′ Di Noia non impatta la sfera a due passi da Vannucchi una palla Elia

82′ Nel Padova esce Firenze, entra Kresic

90′ assegnati 6′ di recupero

90+3′ tiro di Della Latta, para a terra Fulignati. ammonito Saber

90+5′ Nel Padova entra Pelagatti per Saber

90+6′ prolungato il recupero

90+7′ finisce la gara





Padova: 1 Vannucchi, 4 Gasbarro, 5 Della Latta, 8 Germano, 10 Ronaldo, 16 Firenze (82′ 15 Kresic) , 18 Saber (95′ 24 Pelagatti) , 20 Nicastro (63′ 23 Paponi) , 25 Rossettini, 27 Curcio, 32 Chiricò (63′ 11 Jelenic)



A disposizione: 12 Voltan, 22 Merelli, 6 Mandorlini, 7 Santini, 9 Hallfredsson, 14 Vasic, 17 Biasci, 19 Andelkovic

Allenatore: Sig. Raffaele Longo (Mandorlini squalificato)

Perugia : 1 Fulignati, 3 Favalli (79′ 11 Murano) , 4 Sgarbi, 5 Angella, 7 Elia, 8 Burrai, 9 Melchiorri (79′ 20 Bianchimano) , 13 Sounas (79′ 10 Di Noia) , 23 Falzerano (8′ 18 Minesso) , 27 Cancellotti, 28 Kouan (63′ 17 Moscati)



A disposizione: 12 Bocci, 25 Minelli, 6 Monaco, 14 Crialese, 19 Vanbaleghem, 32 Vano



Allenatore: Sig. Fabio Caserta

Arbitro: Sig. Andrea Colombo della sezione di Como



Assistenti: Sig.ri Rosario Caso della sezione di Nocera Inferiore e Roberto Terenzio della sezione di Cosenza.



IV Ufficiale: Sig. Matteo Marcenaro sezione di Genova



Marcatori: 73′ Firenze



Ammoniti: Nicastro, Rossettini, Gasbarro, Saber



Espulsi: al30′ Accursi (vice allenatore Perugia)

Recupero: 2 ‘ pt, 6’ st

Spettatori: porte chiuse