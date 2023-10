Serie C, Monterosi-Perugia 1-3

I Grifoni passano il turno

(DMN) Teramo – vittoria in rimonta per il Perugia di Francesco Baldini. Al ‘Bonolis’ di Teramo le reti di Torrasi, Vulikic e Lisi valgono il passaggio del turno ai danni del turno ai danni de Monterosi degli ex Sini, Vano e Taurino.

MONTEROSI TUSCIA: 12 Rigon, 3 Di Renzo (21′ st 20 Bittante), 7 Di Paolantonio (1′ st 18 Parlati), 8 Di Francesco, 15 Giordani, 17 Fantacci, 19 Piroli, 23 Sini, 29 Palazzino (37′ st 21 Perrotta), 77 Ferreri (1′ st 28 Conti), 91 Vano (9′ st 11 Ekuban). A disp.: 1 Mastrantonio (GK), 12 Santilli (GK), 9 Costantino, 10 Frediani, 13 Cinaglia, 16 Tartaglia, 25 Altobelli, 33 Mbende, 95 Glenowski, 99 Silipo. All. Roberto Taurino

PERUGIA: 1 Abibi, 3 Cancellieri, 4 Iannoni (21′ st 86 Giunti), 6 Vulikic, 7 Paz (12′ st 77 Bozzolan), 9 Vazquez (12′ st 11 Seghetti), 18 Acella, 21 Cudrig, 23 Lisi (12′ st 17 Ebnoutalib), 24 Torrasi, 25 Morichelli (44′ st 96 Viti). A disp.: 22 Furlan (GK), 5 Angella, 14 Bezziccheri, 26 Santoro, 73 Polizzi, 84 Lickunas, 91 Souare. All. Francesco Baldini

ARBITRO: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata (Daniele Di Chirico di Molfetta – Stefano Peletti di Crema) IV° UFFICIALE: Flavio Barbetti di Arezzo

RETI: 6′ pt Piroli (M), 21′ pt Torrasi, 44′ pt Vulikic, 11′ st (rig.) Lisi