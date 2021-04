Serie C, Monopoli-Ternana 2-4

La Ternana fa 90

(DMN) Monopoli – ancora una vittoria per la Ternana di Cristiano Lucarelli che forte della promozione in Serie B già acquisita , si sbarazza anche del Monopoli per 4-2 e raggiunge quota 90 punti in classifica.

Monopoli (3-5-2): Taliento; Riggio (16′ st Guiebre), Bizzotto, Mercadante (Cap.); Viteritti; Piccinni (20′ st Zambataro), Vassallo (29′ st Isacco), Paolucci, Nicoletti; Soleri, Bunino (29′ st De Paoli). A disp. Menegatti, Arena, Starita, Liviero, Currarino, Nina, Iuliano, Tazzer. All.: Giuseppe Scienza

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (Cap.), Suagher, Kontek, Celli; Paghera, Proietti (16′ st Torromino); Partipilo (32′ st Peralta), Falletti (32′ st Russo), Furlan (16′ st Vantaggiato); Ferrante (16′ st Salzano). A disp: Vitali, Mammarella, Russo, Ndir, Onesti, Raičević, Laverone. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Federico Fontani (Siena)

Assistenti: Pietro Lattanzi (Milano), Luca Valletta (Napoli)

IV Ufficiale: Andrea Ancora (Roma 1)

Marcatori: 22′ pt Bunino (M.), 38′ pt Falletti (T., rig.), 5′ st Bunino (M.), 15′ st Furlan (T.), 19′ st Partipilo (T.), 49′ st Torromino (T.)

Ammoniti: Lucarelli, Proietti, Celli e Iannarilli (T.); Bunino, Riggio e Soleri (M.)

Recuperi: 0/4