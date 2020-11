Murano in gol e il grifo cala il poker

(DMN) Modena – quarta vittoria consecutiva per il Perugia di Fabio Caserta. Nella gara del ‘Braglia’, contro l’ambizioso Modena di Michele Mignani, il tecnico biancorosso conferma il 3-5-2 che sta dando ottimi frutti da tre turni consecutivi con Fulignati in porta, Rosi, Sgarbi e Monaco in difesa, Elia, Sounas, Moscati, Dragomir e Crialese a centrocampo con Melchiorri e Murano in avanti.

I canarini sono subito intraprendenti e sfiorano in due occasioni in vantaggio con Scappini ma dopo un quarto d’ora di gioco è il Perugia a tenere in mano il pallino del gioco. La supremazia territoriale della squadra di Caserta è legittimata, al 24′ , da un colpo di testa di Murano sugli sviluppi di uno schema su calcio d’angolo. Il Perugia prende coraggio , il Modena invece é ‘affetto’ da frenesia per trovare il pari: la squadra di Mignani non riesce più a creare mentre quella di caserta si divora, in almeno tre occasioni, il gol che avrebbe sigillato la sfida.

Nel finale di gara, quando secondo i numeri delle gare precedenti, i canarini rendono di più, il Perugia regge perfettamente e porta a casa una vittoria di straordinaria importanza, superando la ‘prova del nove’. Una vittoria in un campo difficile (dove il Perugia non vinceva da mezzo secolo) contro una delle formazioni più ambiziose del torneo.

Nonostante le numerose assenze, tra Covid, infortuni e motivi disciplinari, il Perugia di Modena ha dimostrato di essere una squadra e soprattutto di essersi calata nella categoria. I veterani Monaco, Dragomir e Melchiorri su tutti. Un particolare non di poco conto.

Tra sette giorni a San Benedetto del Tronto un nuovo importante esame.

Modena: 24 Gagno, 4 Pergreffi, 8 Castiglia (55′ 28 Prezioso), 9 Scappini (81′ 28 Abiuso) , 11 Spagnoli (55′ 29 Monachello), 13 Laurenti (46′ 10 Sodinha), 16 Gerli, 17 Bearzotti, 19 Zaro, 21 Muroni, 23 Varutti (81′ 3 Mignanelli)

A diposizione: 1 Narciso, 22 Chiossi, 5 Ingegneri, 14 Stefanelli, 15 Milesi, 18 Mattioli, 20 Davì

Allenatore: Sig. Michele Mignani

Perugia : 1 Fulignati, 2 Rosi, 4 Sgarbi, 6 Monaco, 7 Elia (65′ 27 Cancellotti) , 9 Melchiorri (83′ 15 Konate) , 10 Dragomir (76′ 19 Vanbaleghem), 11 Murano (65′ 20 Bianchimano), 13 Sounas, 14 Crialese (76′ 3 Favalli) , 17 Moscati

A disposizione: 12 Bocci, 22 Baiocco, 16 Lunghi, 26 Tozzuolo



Allenatore: Sig. Fabio Caserta

Arbitro: Sig. Daniele Rutella della sezione di Enna

Assistenti: Sig.ri Davide Meocci di Siena e Roberto Terenzio di Cosenza



IV uomo: Sig. Roberto Lovison di Padova



Marcatori: 24′ Murano



Ammoniti: Dragomir, Varutti, Zaro, Crialese, Spagnoli, Monaco



Espulsi:

Recupero: Pt. 2 min., St. 5 min