Serie C, Milan Futuro-Ternana 1-0, la resa

(DMN) Solbiate Arno – seconda sconfitta consecutiva per la Ternana di Fabio Liverani. I rossoverdi perdono in casa del Milan Futuro di Massimo Oddo e vedono definitivamente tramontare la possibilità della promozione diretta in Serie B. La Virtus Entella infatti, prima ancora di scendere in campo contro l’Arezzo (ore 15) è già matematicamente promossa in cadetteria con 8 punti di vantaggio sulle fere a tre gare dal termine del torneo (2 per la squadra di Liverani).

Milan Futuro (3-5-2): Nava; Coubis, Camporese (Cap.), Sandri; Quirini (32′ Magni), Branca, Malaspina (13′ st Bozzolan), Alesi, Bartesaghi; Camarda (20′ st Magrassi), Ianesi (20′ st Turco).: A disp. Colzani, Reveyre, Dutu, D’Alessio, Sia, Minotti, Ehuwa, Traore, Omoregbe, Vos. All.: Massimo Oddo

Ternana (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola (1′ st Aloi), Fazzi, Capuano (Cap.), Tito; Vallocchia (36′ st Ciammagliechella), De Boer (1′ st Damiani); Donati, Curcio (36′ st Donnarumma), Cicerelli; Cianci. A disp.: Vitali, Bonugli, Bellavigna, Martella, Ferrante. All.: Fabio Liverani

Arbitro: Giorgio Bozzetto (sez. Bergamo)

Assistenti: Francesco Tagliaferri (sez. Faenza), Alessandro Marchese (sez. Napoli)

IV Ufficiale: Mattia Mirri (sez. Savona)

Marcatori: 45’+1 pt Quirini (M.F.)