Serie C, Milan Futuro-Perugia 0-0, senza emozioni

(DMN) Solbiate Arno – è uno zero a zero senza emozioni la sfida tra il Milan Futuro di Massimo Oddo e il Perugia di Vincenzo Cangelosi. Un punto che muove la classifica per i biancorossi ma che non concede quello slancio verso zone più serene della graduatoria.

MILAN FUTURO: 35 Raveyre, 3 Bozzolan, 6 Malaspina, 9 Camarda, 15 Coubis, 20 Sia, 21 Sandri, 23 Branca, 24 Minotti, 41 Quirini, 44 Camporese. A disp.: 22 Pittarella (GK), 36 Bouyer (GK), 5 Hodzic, 8 Alesi, 14 D’Alessio, 19 Magni, 29 Omorgebe, 31 Paloschi, 32 Turco, 55 Vos, 99 Magrassi. All.: Massimo Oddo

PERUGIA: 1 Gemello, 4 Leo, 6 Giunti, 7 Kanoute, 15 Dell’Orco, 17 Cisco, 20 Joselito, 23 Lisi, 24 Torrasi, 28 Riccardi, 94 Mezzoni. A disp.: 22 Albertoni (GK), 54 Romagnoli (GK), 3 Yabre, 10 Matos, 11 Seghetti, 16 Bartolomei, 29 Broh, 30 Marconi, 33 Agosti, 73 Polizzi. All: Vincenzo Cangelosi

ARBITRO: Gioele Iacobelli di Pisa (Michele Colavito di Bari – Paolo Cozzuto di Formia) IV° UFFICIALE: Giovanni Matteo di Sala Consilina