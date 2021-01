Serie C, Matelica-Perugia 1-3

Il Grifo riparte da Murano, Minesso e Vano

(DMN) Macerata – il 2021 inizia nel migliore dei modi per il Perugia. La squadra di Fabio Caserta, nella gara d’esordio del nuovo anno ha conquistato tre punti importantissimi ai danni di un buon Matelica.

Caserta ha optato per il cambio di modulo passando al 4-3-3 con Fulignati in porta, Elia, Angella, Sgarbi e Crialese in difesa, Moscati, Burrai e Vanbaleghem a centrocampo con Minesso, Melchiorri e Murano in avanti.

Gianluca Colavitto, tecnico dei marchigiani, ha scelto un modulo speculare con Cardinali tra i pali, Fracassini, De Santis, Cason e Magri in difesa, l’ex Bordo, Pizzutelli e Balestrero al centro con Franchi, Moretti e Volpicelli in attacco.

In un campo reso pesante dalla pioggia battente, Burrai e compagni hanno cercato di fare subito la partita al cospetto di una formazione di casa ben organizzata e ben messa in campo.

All’11 su un bel cross di Elia, oggi probabilmente il migliore in campo in un ruolo più difensivo, Murano ha trovato il piattone sinistro per battere l’incolpevole Cardinali. Al 22′ una straordinaria punizione di Volpicelli dai 25 metri ha ristabilito l’equilibrio. Dieci minuti più tardi da un bel cross di Melchiorri, Minesso ha trovato il colpo di testa che è valso il nuovo vantaggio ed il quarto gol in due partite (tutti di testa) per l’attaccante ex Pisa.

Nella ripresa il Perugia ha tenuto botta ed ha retto il risultato su un terreno ai limiti della praticabilità. Al 42′ Vano, da poco entrato in campo, su calcio di rigore ha trovato il suo primo gol in biancorosso ed ha sigillato la sfida dell’ “Helvia Recina” sull’1-3 per la squadra di Caserta.

MATELICA: Cardinali; Fracassini, Cason (31′ st Barbarossa), De Santis, Magri (27′ st Maurizii), Pizzutelli, Bordo, Balestrero (27′ st Alberti); Volpicelli (31′ st Leonetti), Moretti, Franchi (8′ st Peroni).

A disp: Martorel, Baraboglia, Di Renzo, Puddu, Masini, Calcagni, Santamarianova. All. Colavitto

PERUGIA: Fulignati; Elia, Angella, Sgarbi, Crialese (27′ st Favalli); Moscati (21′ st Kouan), Burrai (21′ st Sounas), Vanbaleghem, Minesso (40′ st Falzerano), Melchiorri (21′ st Vano), Murano.

A disp: Baiocco, Bocci, Rosi, Monaco, Negro, Konate, Lunghi. All: Caserta

ARBITRO: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Giovanni Dell’Orco di Policoro – Federico Votta di Moliterno) IV° ufficiale: Gabriele Scatena di Avezzano

RETI: 11′ pt Murano, 22′ pt Volpicelli (M), 32′ pt Minesso, 42′ st (rig.) Vano

NOTE: campo pesante. Ammonito Crialese, Elia, De Santis